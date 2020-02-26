世界視線：馬國政局多變數　總理位由誰接班

馬來西亞政局波譎雲詭，總理馬哈蒂爾日前突然請辭，並被國家元首委任為看守總理，執政的「希望聯盟」崩盤，新執政聯盟如何組成，被指定為馬哈蒂爾接班人的前副總理、人民公正黨領袖安華的命運如何，備受各界關注。

外界最初流傳的版本是：馬哈蒂爾的辭職是以退為進，反擊安華陣營的「逼宮」。有報道指，希望聯盟內部上周討論總理交棒事宜，期間親安華派要求馬哈蒂爾交出讓位時間表，加上與安華同屬人民公正黨的署理主席阿茲敏，帶同多名國會議員「離黨出走」，讓一直盛傳的阿茲敏取代安華接班人位置的說法，更加甚囂塵上。

早在馬哈蒂爾首度拜相期間，安華便被視為繼承前者政治衣鉢的人選，但後來二人反目，安華更因雞姦罪被兩度投入監牢。安華被革職後發起群眾運動，聲稱要終結巫統（前任執政聯盟「國民陣線」的最大政黨）政府貪污腐敗和裙帶主義，矛頭直指馬哈蒂爾。

然而政治沒有永遠的敵人。隨着馬哈蒂爾跟前總理納吉布鬧翻，馬哈蒂爾與安華這一對死敵，攜手合作組成聯盟，力咬納吉布的「一馬公司」貪腐醜聞不放，結果在兩年前的大選中擊敗國陣，成就幾十年以來的首度政黨輪替，也成就了馬哈蒂爾以九十二歲高齡回鍋，成為全球最年長領導人的佳話。當時馬哈蒂爾跟安華立下「君子協定」，承諾兩年後交出總理寶座，惟馬哈蒂爾的說法一變再變，由今年APEC峰會後辭職，到峰會後討論相關安排，再到做滿五年任期，不一而足。加上阿茲敏在政治上的野心愈來愈明顯，令安華的危機感日益深重。

然而這個「逼宮」故事，日前再度出現戲劇性轉折。有傳希望聯盟有政客想與巫統合作，架空安華，馬哈蒂爾正是不想與巫統合作，才決定辭職。而巫統昨日亦聲稱，已掌握國會過半數議員支持，籌組新政府，顯示人民公正黨內存在叛徒的傳聞，未必是空穴來風。不管怎麼說，馬國政壇權力鬥爭激烈無比，「和平移交政權」的光環，已所剩無幾。