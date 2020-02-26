疫病沒有國界。新冠肺炎雖然始自中國，但是不會局限於中國，一如其他疫症，可以跨國境散播。現時的情況便是新冠肺炎在中國受控制之時，卻在世界各國蔓延，若防衞不了，很容易變化為全球性的疫病。

以日本、南韓、伊朗以至意大利的發展趨勢看，疫情正走向全球化。換言之，中國這幾個月的疫情只是序幕。中國政府防治努力遏止了全國大爆發，卻止不住疫病從多種渠道擴散至其他國家。中國守得住，其他國家未必守得住。病毒無孔不入，一個國家政策措施稍有鬆懈，便可以失控，並會以第二波、第三波的形式進入鄰近國家。

這場疫情或許顯示出兩個教訓。

一是防治疫情只能倚靠政府，愈是集權和組織力強、執行力嚴的政府，愈有能力壓抑疫症，中國的體制便向全世界顯示出對付大型新疫情的能量。以日本、南韓、意大利為例，東亞或歐洲的民主政策未必適合應對。就算是美國，表面民主，內裏是軍事化的大政府，應付不了流感，能否防治新冠肺炎？因此，評估一個政府，或許不能單用選舉的程度。

民主核心是人民大眾的利益，疫情考驗的，不是選舉時怎樣獲得最多票數，或在媒體上最得寵，能言善道，巧言令色，便可以救治民眾。更重要的是能組織起民眾，齊心協力，以知識和科學，找出解決方法並且堅決落實。○三年沙士一役，中國政府成功地通過考驗，今次也明顯地將通過考驗。或許政府還有許多缺點，但是能在大疫情中帶領社會克服，這個政府便是基本合格。

二是小國寡民難以應對大疫情。防治疫病要有完整的科研、治療與生產的產業鏈，小國或一城市不可能有完整的防治鏈，人手、資源未必足以應付突發疫情的要求。中國內地最有效的方法是對確診病人、懷疑染疫者，以至密切接觸者，應收盡收，這樣一時的要求並非小國或一城可以負擔。中國內地是全國動員支援，一省對接一市，還有國防部門的參與。

對眾多的小國來說，對付疫情需要國際協力，世界衞生組織是重要，但更關鍵的是大國支持，中國便是國際上最大的有效力量，把國內疫病救治變成協助全球防治的手段。香港勝過新加坡，是有國家作為奧援，實在好應該重視和發揮這個優勢，以應對未來陸續有來的大疫情。

疫情在全球散播，正是中國疫情受控之時，國際需要中國防治疫病的經驗和治療藥物，一、兩個月時間，中國便由「亞洲病夫」變成世界的救治者。歷史是多麼的有趣。