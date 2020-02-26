為反中亂港提供保護傘的某些司法中人，乃「港人治港」的一部分，他們的所為鮮明體現了「港人治港」的政治指向和法治取向，促使了反中亂港集團對「一國兩制」的顛覆和破壞。對此，北京和香港社會看得清楚，但毫無糾正辦法。因為這班人有「港人治港」和「司法獨立」的護身符，可以打着法治和治港港人的旗號為所欲為。

過去是「朕即天下」，現在是這班人即「法治」，其獨裁和專權的本質是一樣的。只不過，現代人通常被西夷價值觀和政治理論忽悠，以為「朕即天下」是人治，他們這班人的主子說了算就是「法治」，沒人敢動他們，動他們據說就是破壞法治，就是要搞人治。其實他們就是「司法獨立」王國裏的「朕」，掌握生殺予奪之權，沒有甚麼「社會力量和機制」能制衡他們。

看清了這個本質、看清了這班人「港人治港」的政治取向，就不要再迷信他們，不要以為是表現了甚麼「法治」。他們不過是在借法治之名，用法治之權搞「人治」——「港人治港」、政治上另有目的的人治。

要改變這個狀況，還是要回到「港人治港」上來。這些年，朝廷對「一國兩制」講得最多、論述得最多，對「港人治港」則逐漸小心，說明朝廷發現了裏面的問題，要怎麼講，怎麼對待，須十分謹慎。相對而言，講「一國兩制」比較容易，多在抽象原則、憲制法理上做文章即可。對「港人治港」則因問題多多且嚴重，絕不宜再抽象肯定，空洞論述，但又拿不出調整、改變、更換之辦法，只好少講不講。

的確，宏觀論述「一國兩制」易，具體拿出糾正調整「港人治港」的辦法措施難，因此，我們至今看不到朝廷的決心和行動。我們看到的是，北京似乎以為多講講「一國兩制」，反覆論述它的偉大意義和重要性，「港人治港」的問題就能「迎刃而解」，「港人治港」就能自我糾錯，回到正確軌道，回到貫徹落實中央要求的「一國兩制」上來。這樣的態度，是天真？怕麻煩？還是無計可施就當冇問題呢？搞不懂也。