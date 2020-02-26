一場疫症見盡香江百態，有人見死不救，有人臨陣脫逃，有人渾水摸魚，有人乘機搗亂，香港社會的自私、狹隘、偏執、狂妄自此暴露無遺。幸好人間還有真情，東方報業集團拋磚引玉，率先倡議承擔包機到湖北接載滯留的港人，港府經過多日蹉跎，終於順從民意，願意派出包機救人，可謂遲來的覺悟。

目前滯留湖北的港人估計有二千七百人，分散於全省各地，有些位處偏遠地區，在當地交通幾乎完全斷絕的情況下，要在短時間內將所有人都接回香港，確實有困難。但這絕不是港府見死不救的理由，即使不能一下子全部接回，起碼也要先照顧老弱婦孺，特別是孕婦和長期病患者。人飢己飢，人溺己溺，私人企業尚且能夠挺身而出，政府又豈能無動於衷？

孔子說，禮失求諸野。這年頭政府無能，政客無良，黃絲無知，暴徒無恥，整個社會禮崩樂壞，道德淪喪，過去令人津津樂道的獅子山下精神蕩然無存。在此情況下，東方報業見義勇為，向滯留湖北的港人伸出援手，尤其顯得難能可貴，這才是真正的香港良心。「舉世渾濁我獨清」，處此亂世，第四權的監督往往比另外三權更重要、更有效，若不是東方報業當頭棒喝，港府恐怕還在沉睡。

疫症當前，一個正常的社會理應守望相助，齊心抗疫，先度過危機再說，正如當年對抗沙士一樣。可惜香港被政治狂熱籠罩，早已不是正常社會，所以一切都變得不可理喻。在此生死存亡之際，黑衣暴徒照樣打砸破壞，固然令人憤怒，而黃絲們對一名防暴警察感染疫症幸災樂禍，更是令人齒冷。有位中學署理副校長甚至以「藏頭詩」的形式詛咒「黑警死全家，一個都不能少」，這豈止是有辱斯文，簡直是泯滅人性。須知病毒沒有眼睛，疫症不分立場，黃絲的免疫力並不比別人強，他們今天詛咒「黑警死全家」，怎知明天不會輪到自己「死全家」？