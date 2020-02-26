評論時政，官僚經常會犯的錯誤是「朝令夕改」，原本典故「朝令暮改」，來自西漢時代，漢文帝時，貧富懸殊，政府徵收糧食沒有固定的時間和標準，經常出現早上的規定，到了晚上就改變了，嚴重影響農民的生計規劃，後來演變成「朝令夕改」這句成語，比喻行政方面的命令及主張反覆無常，令人民無所適從。二千年前官場陋習，從古至今卻一直流傳下來，無論中西方都屢見不鮮，而且有的「青出於藍」更加離譜，像前日武漢市便上演「朝令午改」的鬧劇。

湖北省封城超過一個月，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部前日早上發出通告局部解封，指外地人士若身體健康，沒有發熱、乾咳及氣喘等症狀，即日起可分批出城，但四個小時後，卻宣布此通告無效，並指該通告是轄下交通防控指揮組未經指揮部研究及主要領導同意下發出，並強調嚴格管理離境通道，加強人員管控及嚴防疫情向外輸出。

滯留武漢的港人一場歡喜一場空，家屬怒斥內地政策五時花六時變，疫情爆發初期曾說病毒不會人傳人，但及後又反口。澳門曾經因施政失誤被批評「衰過清朝」，但近期連串防疫措施卻大有成效，內地這次爆發新冠肺炎，疫情前所未見，部分措施像今次「朝令午改」，凸顯地方政府進退失據，可以說「衰過西漢」。澳門可以有改進，內地亦應該愈做愈好，而不是倒退。像港府抗疫不力，又懶理滯留湖北的港人，全城怒轟官員塞責。東方報業集團仗義出手，提出包機接送這些港人，政府在扭扭擰擰七十二小時後，終於做一件好事，決定安排包機，各界表示歡迎，東方的初願由政府完成，亦表示欣慰，樂見其成。包機計劃實行還有一些技術及細節問題，特別是交通接駁服務，還望港府認真處理，把滯留的港人盡快帶回家團圓，不要再令市民失望了。