鑽石公主號如何在幾天之內，從世界級的豪華郵輪，一下子淪為「疫輪」呢？

曾經乘搭過郵輪的朋友都曉得，郵輪通常都有高度的防疫措施：替每個上岸落船乘客作體溫檢查，進入自助餐廳前也要用酒精搓手，按道理應該是足夠清潔。但為何鑽石公主號卻在新冠肺炎疫症中依然淪陷，近七百人受感染，而且數字還在上升？這裏且為鑽石公主號發生的事件再排序：

八十歲郵輪乘客回港後，二月一日被證實感染新冠肺炎；二月二日日本接獲香港正式通知；二月三日鑽石公主號接獲正式通知，是時郵輪已開始折返橫濱；二月四日的船上活動一切正常，乘客照舊混雜，自助餐、酒吧、舞廳、表演如常開放，要到深夜船長才宣布曾有乘客受到感染，翌日離船安排有變動。即是說，由二月三日開始，日本當局及郵輪船長都已得悉曾有乘客確診感染，可能傳播開去，只不過雙方面都掉以輕心。到了二月五日郵輪泊岸時，日本才決定全船隔離，要求乘客留在房間不得離開，等候檢疫。結果是全體人員留在船上隔離十四天，確認未受感染才准離船上岸。

二月三日接獲通知有證實感染患者曾經登船，可能發生連環感染，船長肯定並不在意，不然不可能船上一切活動如常，不怕交叉感染，不開始排查曾經緊密接觸患者的人，把他們隔離，減少傳染機會。

二月五日起郵輪在橫濱碼頭旁邊停泊，由日本主責安排檢疫，決定把三千多人困在已開始傳播病毒的郵輪上，明顯是日本方面的責任，處理不當，難辭其咎。日本聲稱沒有足夠人手為船上每個人作檢查，也沒有足夠設施安排陸上隔離，是推卸責任。據曾經上船的日本傳染病專家岩田健太郎指出，上郵輪的日本檢疫人員並無足夠的抗疫設備，船上沒有把疫區與非疫區作有效分隔，船員仍然到處走動，患病者有可能與健康者混雜。在這個排查緩慢、病毒蔓延的環境下，任由乘客和船員被困十四天，名之曰船上隔離，實際上是加速傳播感染，才發生隔離期間確診人數跳升、人人束手無策的情況。不少就算初步檢查呈陰性反應的乘客，回國後再查出已受感染，可見日本的檢疫不可信。日本可能以對新冠肺炎病毒認識不深、資訊不足為理由作推搪，但資訊可從中國方面取得，問題是態度是否足夠認真。

鑽石公主號檢查後證實未被感染的日本乘客已回家，若情況如外國乘客般，證實病毒潛伏期未過，隨時可能發病，只要幾個超級帶菌者出現就會變成國內傳播。看來日本是否安全，疫症會否擴散，仍是未知之數。