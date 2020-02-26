人類和大自然似乎難以和平共存。新冠肺炎被指由人類販食野味引起，疫情不僅重擊中國，更蔓延到香港以至世界各地。如果不是人類對大自然失去敬畏之心，為了口腹之欲和金錢利益連野生動物都不放過，豈會遭受如此代價慘重的反噬？

如今疫已成災，人類又想起大自然的好。香港連日來都有大量市民湧到郊野公園行山避疫，可惜劣根性不改，將口罩、垃圾丟滿山，一旦引發大自然震怒，疫情蔓延到郊野公園，只怕人類連最後的避疫之地都失去，後悔已經太遲。這絕非無的放矢。大欖涌水塘、大潭水塘等風景秀麗之地，最近人山人海，人們行山過後卻將垃圾和口罩亂丟，沒有絲毫公德心可言，讓人見識了終日將保育掛在嘴邊的香港人如何講一套、做一套。

這還不止，有些人在郊野公園四處塗鴉，公廁用得烏煙瘴氣，甚至在山頭大放音樂，破壞寧靜，而且將大量麵包皮丟入水塘餵魚污染水質。無獨有偶，馬鞍山鹿巢山日前發生山火，足足二十小時始被救熄，是否又是無品行山人士留下火種，不言自明。

最可恥的是，香港人日嘈夜嘈要求封關，現在內地旅客基本上已經絕迹，行山人士百分之九十九為「真香港人」，但是其劣質無品程度，跟他們最鄙視的內地旅客有甚麼分別？連自己垃圾自己帶走都做不到，有些人卻妄想香港獨立，如此沒有自理能力，一旦香港真的獨立，後果不堪設想。

事實證明，香港人和內地人並無二致，甚至在危難關頭，內地人比香港人更無私。單是內地醫護人員上前線抗疫無畏無悔，已教臨陣退縮鬧罷工的本港黑醫護汗顏。有些香港人更是自私到極點，檢疫中心固然不能設在家旁，肺炎診所更要除之而後快，動輒火燒隔離中心，至於港人染疫後如何安置則關人個關。奪命疫症當前，人性醜惡暴露無遺，香港人，你的名字叫自私！