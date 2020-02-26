這是世道顛倒的年代，我經常打趣說：「信政府不如信自己，服從多數不如跟從少數。」

香港政府做事經常進退失據，很多人以為換一個全民普選的政府，社會就有出路，其實未必盡然。東亞地區先進的民主社會不少，但且看一場新冠肺炎疫情，你能想得出換哪個管治班子在香港執政，可保證不出亂子嗎？

日本、南韓、新加坡，昔日都是不少香港人交相稱譽的民主社會，他們的國土距離疫情爆發中心點比香港遠，但確診人數都比香港多，無法讓人看到這些地區的政府有多英明神武。尤其是日本，處理「疫船」鑽石公主號的手法，更是糊塗得讓人咋舌，單這一艘船，就讓染上新冠肺炎的香港人驟增約一倍，真是「多得佢唔少」。

台灣的確診人數比香港少，但也證明不了寶島政府比香港的高明，換了是台灣的蔡英文總統執掌禮賓府，可能一樣「倒瀉籮蟹」。這一役蔡政府容易處理，是因為台灣跟中國大陸處於半敵對狀態，說封關就封關，特區政府卻不然，中港關係太密切，下決定時便諸多掣肘。君不見強如日本，疫情爆發後對華的往來也不肯全封，可見政治問題永遠是複雜的。

環顧全球，真正英明的政府罕如鳳毛麟角，如今普遍民智低下，能夠在政壇中出頭的往往是庸才。故說信政府不如信自己，我們更不要墮入羊群心理，生存之道，是要自行見機「走位」。今番疫情來襲，筆者就是不信政府，他們未發出嚴重警告前，我就先買好防疫物資。但是疫情在農曆新年期間急轉直下，比我想像中嚴重，掂量手上物資，應支撐不了兩個月。不過，我仍堅拒跟從羊群加入瘋搶行列，深信熱潮一過，物資必將湧現。果不其然，由上周起貨品供應逐漸回復正常，如今大家便可以從容地「補倉」了。