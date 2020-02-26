救災是政府最基本責任。《東方日報》是香港人的報紙，向來只為蒼生說人話，急市民所急。東方報業集團倡議包機接載滯留湖北的港人寡弱婦孺回家，港府縱後知後覺，終在七十二小時後回應，決定派出包機，並由入境處處長曾國衞親自參與，先行撤離四百五十名身處武漢的港人。

事實上，救人如救火，官方出手勝過民間自發拯救，而東方救人竭盡所能。政府救災，是基本責任。東方心願是希望港人平安回家團圓，東方踏出第一步，政府亦已積極籌辦中，相信首批「落難」港人應很快回來香港呢個家！東方獻策救湖北港人，正正是讓人體悟何謂「成功不必有我，功成必有我在」的寬廣大度和高尚情懷。

回顧一下在拯救「落難」港人事件中，身先士卒的入境處處長曾國衞、保安局副局長區志光、衞生署高級醫生黃駿君等，確實值得港人尊敬。大家都睇到，林鄭及其管治班子朽木太多，像霸着茅坑不拉矢嘅律政司司長「司底驊」，止暴無方，檢控甩漏，貽笑大方，醜出國際，如此問責廢官再不躝屍趷路，只會佗衰整個管治班子！老朽唔想多講啲廢到無倫嘅廢官，講番啲給予港人正能量嘅高官；嗱，曾國衞赴日營救港人，佢自己事無大小親力親為，身為處長，不但落手落腳協助港人處理行李，更穿上保護衣在場協助港人登機，呢啲就係真正「市民公僕」啦！

作為入境處阿頭，曾國衞不邀功，只是有感而發：赴日任務非常艱巨，亦是他三十多年工作生涯中最困難和最難忘的一次！又說：十分感謝入境處同事前往日本，因他們明知有危險也願意前往，全靠佢哋先會成功！看官，呢啲就係為官之道：利民之事，絲髮必興。而從曾Sir身上，市民也看到「成功不必有我」的泱泱大度，亦才感受到「救災是政府基本責任」的應有之義，今次佢又親自參與撤離滯留湖北港人行動，老朽樂觀其成！