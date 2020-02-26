中國繼續控制新冠肺炎疫情之際，英國首相約翰遜日前與國家主席習近平通電話，這是肺炎疫情以來兩國首腦首度通話。習近平感謝英國在中國抗疫時捐贈重要醫療設備，雙方同意中英關係的重要性，並決意在包括加強經濟合作等一系列問題上協作，雙方的合作還包括氣候變化等問題。此外，中英全面戰略夥伴關係新的十年要有個新開始，在相互尊重基礎上照顧彼此核心利益和重大關切，中國願與英國一起維護多邊主義和自由貿易。約翰遜更表示願意推進英中關係黃金時代不斷取得新成果，英國願意在共建一帶一路框架下加強與中國合作。

這次通話的內容，引起美國及歐盟的關注，主因是兩國首腦的交談內容不僅是抗疫，也是抗貿易限制和開發更多合作空間。通話過後，美國委託他們在英國及香港的智庫機構，即時查詢英國政府及駐港總領事，中英公布出來的通話內容是不是準確，還有沒有其他補充？獲回覆「內容是事實，沒有任何補充」。

美國之所以急急求證通話內容，是因為英國脫歐後需要找更多國際合作夥伴去鞏固經濟，若闖出了名堂或有加快發展的情況，將會挑戰歐盟的團結性，成員國會認為獨自發展也有新機會，脫歐並不是退步，這將打擊歐盟發展，也破壞美國對歐盟的影響力。

對於英國來說，與北京加大發展合作，正是回歸前首相卡梅倫執政期間，與中國簽署多項合作協議，提出中英「黃金十年」，兩國關係處於最好時期。英國絕對明白中國這個巨大市場不能失掉，它能夠幫助英國不同企業找到新的合作夥伴。除此之外，外交上增強與北京的友好關係，對英國脫歐之後與其他國家的交往，也會因為中英關係良好而獲益，即使英國沒有稱霸國際的心，最少也能保持競爭力，不致脫歐後遭歸邊打壓，正是「攬住個水泡」才能延續生命。