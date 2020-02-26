上周五立法會財委會處理政府申請撥款三百億元成立「防疫抗疫基金」，本來救災如救火，愈快通過愈好，可是耗盡原定八個小時的會議時間仍未能進行表決。陳健波主席決定臨時再加兩個小時，才在晚上九時否決了十項亂港派議員根據37A會議程序提出的臨時修訂後，以五十九票贊成、三票反對大比數通過撥款。

許多市民都奇怪，三百億元基金防疫抗疫是急如星火的大好事，為甚麼立法會還要搞十個小時大龍鳳？真正的原因是甚麼？難道議員這樣出招拖延，政府便會臨時修改申請項目，增加撥款或增加項目了嗎？

在拆解大龍鳳背後不為人知的真相前，必先讓市民明瞭兩點遊戲規則。所謂37A程序，是指議員可以毋須提早在會議前預告的臨時動議，倘動議獲得接納付諸討論，每人可有一次發言，每次發言通常不超過三分鐘。所以，若上周五的財委會接納那十項臨時的37A修訂議案，那麼每項修訂議案經幾十個議員發言後，財委會再開多幾次，也未能表決三百億撥款了。基於此，建制派議員只能對所有臨時37A的動議投反對票。另一方面，政府提出的申請撥款文件，從來不會因議會的壓力而臨時修改文件加碼，以維持行政主導的管治原則。政府若對議員提議有所讓步，最多只會承諾日後在其他方面採納議員的建議，這已算議員爭取到很大的收穫了。萬一政府的議案確遇到不夠票通過的危機，政府部門通常會先撤回該議案，再爭取時間與議員談判協商。因為申請撥款的議案一旦被否決，便可能出現非常長時間的延誤或嚴重至出現憲制危機。這當然是視乎該項撥款申請的性質，如財政預算案不獲通過便是憲制出現危機，政府要解散立法會了。明白上述的遊戲規則，便有助了解和觀察議員「玩嘢」的手段和不為人知的秘密動機了。

公民黨楊岳橋在會上提出一項37A會議程序的修訂議案，要求政府對每位年滿十八歲及以上的港人派一萬元，一箭雙鵰。首先此議案即時為亂港派搶佔道德高地，在傳媒和網絡上即時報道下，佔盡「為民請命」的便宜和先機，把先前各大建制派政黨要求財爺「開倉派米」的努力，全部比下去了。接着，由於建制政黨明瞭議事規則及不允亂港派拉布拖延會議，必然投票反對，此舉又即時跌落亂港派預早布下的陷阱，被抹黑「不知民間疾苦」、「反對派錢」，令建制派政黨「食死貓」。最後楊岳橋的修訂被否決，但公民黨出席的議員為甚麼都投票支持三百億撥款，因為他們深明這只是一場戲，若投反對票，便連先前的討好得分也連本帶利一併抹掉。

撥款議案在最終表決時，人民力量陳志全、議會陣線朱凱廸、熱血公民鄭松泰投反對票，難道他們不要選票支持嗎？非也，這只是亂港派陣營的分票策略。他們投反對票有三點鮮為人知的秘密，一是他們一直扮演亂港派陣營最激進和最極端的角色，他們只需爭取這部分的選票支持便可夠贏；二是投票取向配合他們的極端主張和對政府最惡毒的批判；三是透過形象分途便自然分票，達到配合比例代表制的立法會選舉遊戲規則需要。