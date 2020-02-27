功夫茶：司底驊歪嘴吹喇叭　直接炒魷改善法治

財政預算案預留約四點五億個大洋，畀律政司推行「願景2030——聚焦法治」計劃，財政司司長陳茂波指，有關撥款用於配合聯合國二○三○年發展，以改善法治相關建議、加深香港社會對法治概念及實踐。用意冇得頂，之不過諗起若然由民望一直食泥嘅司底驊來推，名不正，則言不順；喂！搵個知法犯法、一身醜聞纏身嘅「避政司司長」鄭若驊來「改善法治」，有如叫西門慶搞道德重整，你話係唔係搞笑？

講真，畀四點五億元公帑搵個歪嘴吹喇叭，一股邪氣嘅司底驊推「聚焦法治」，功夫茶相信係推「食蕉啦，法治」計劃！與其倒四點五億元公帑落海，不如直接炒咗佢，佢上任第一日就爆出僭建醜聞，之後又爆出多宗仲裁個案冇申報，有「秘撈」之嫌，接着再爆其老公買豪宅冇向行會申報，又涉瞞報與老公共同持有上市公司巨額股權，要言之，佢上任不久，醜聞一單接一單，爆得比幻彩詠香江更璀璨迷幻！

各位街坊，直接炒咗司底驊，整個香港嘅法治核心就返晒嚟！一股風清氣正嘅法治漩渦，自然喺太平山頂激盪，皆因妖氣一除，法治即自動樹立風範，根本不須再聚焦法治計劃，而法治已經自我完善，何必用一大筆公帑去推喎！妖人一去，再沒有人歪嘴吹喇叭。法治的信心重來，再沒有檢控甩轆、一味龜縮練功、怯洋放生惡貫滿盈漢奸黎嘅避政司司長鄭若驊啦！

推行改善法治計劃，由阿貓阿狗、路人甲乙丙丁推行，功夫茶都冇乜意見，唯獨係由一身醜聞、不知法治精神為何物嘅司底驊來推行，只會落得塘𧋦滿天飛，風雨一齊來。嗱！最離譜就係作為律政司司長，佢明明應該係維護法治核心。之不過佢甫上台，席不暇暖就放生涉「黑金案」嘅漢奸黎，更充當其保護傘；而一四年違法佔中三十九名搞手至今仍逍遙法外！叫佢改善法治難過叫豬乸爬上樹吖！

呢，更令人感到不齒嘅，無過於漢奸黎刑恐本報記者單畸士，鐵證如山，東方及受害男記者先後去信十七封，只求一個說法「告定唔告」，佢都hea答，依家漢奸黎嘅壹淫媒摺完台灣冚家產業後，香港嘅毒果報亦已恍如油盡燈枯，日前又傳大裁員，只待風一吹燈就滅！功夫茶睇怕漢奸黎爽死了，而你呢個搞到香港司法斷手政府跛腳嘅司底驊，仲喺度廢噏「調查到檢控所需處理時間，要視乎多項因素而定」！阿姐，人哋都大步走不回頭咯，你仲諗乜銀嘢「多項因素」吖？身為律政司司長，在其位不謀其政，一味玩忽職守，怠政懶政，與其嘥四點五億元推行「食蕉計劃」，倒不如將司底驊豉椒炒魷，既慳公帑又維護正氣，一舉兩得，林鄭想絕地反撲，唔使等到驚蟄打小人喎！