產評：穩經濟須撤辣招　滅財赤一箭雙雕

財政預算案一如所料推大規模逆周期措施，涉逾千二億元，致使下年度財赤創新高！事實上，香港經濟四面楚歌，企業和市民如熱鍋上螞蟻，政府善用儲備大力度救急，乃理所當然。之不過，無着手撤辣來穩經濟兼強化財政基礎，則再次顯示施政缺前瞻，令振興經濟之路變得更艱巨。

去年香港經濟出現自○九年金融海嘯以來首次負增長，隨着今年受疫情重創，就業市場極其嚴峻。依照目前情況，首季經濟一定大幅萎縮，次季也未許樂觀。展望下半年，美國及香港皆有重要的選舉活動，以及中美展開次輪貿易談判等不穩定因素，能否收復上半年失地不無挑戰。

政府預期，截至今年三月底止財赤達378億元，未來幾年好大可能仍有赤字，預計至二五年三月底，財政儲備會由一九年三月底的1.17萬億元降至9,371億元，即蒸發逾兩千億元，至僅夠十五個月政府開支。雖則話面對當前危機，政策沒有太多選擇餘地，但中長期如何管理財政風險，政府責無旁貸。

過去樓市實施「辣招」，目的是遏抑樓價升勢。可如今此威脅基本上不復再，取而代之是旺區吉舖處處、新盤滯銷、二手頻見劈價成交，化解樓價下跌風險才是頭等大事！再講，樓市「辣稅」加上收緊按揭成數措施實施以來，嚴重窒礙二手樓市流轉，是促使這些年樓價飆升的「黑手」。政府一直強調奉行自由市場原則，另一方面卻未有因應市場變化而主動檢視其「有形之手」，實在令人費解。更何況，繼續向豪宅、中高價，抑或上車盤一刀切維持「辣招」，既窒礙外來投資，變相「倒米」，又無助市民上車，哪有不變之理？

要知道，香港稅基狹窄，遇上經濟衰退，利得稅和薪俸稅大跌，政府收入就下降，而在經濟衰退下又要大增開支，入不敷支的日子能捱多久？面對國際形勢波譎雲詭，內外因素複雜多變，難以預料，財政風險不容忽視。要開源，具體上可研究推動樓市公私雙軌制，一方面致力增加公營房屋供應，滿足市民住屋需要；另一方面讓私營樓市按市場化發展，既能吸引外資，又可增加賣地及物業印花稅收入，幫補公營房屋市場及財赤，這正是新加坡房屋政策成功的關鍵，值得借鏡。畢竟土地資源也是香港寶貴的社會資源，政府有責任善加利用。

莫待無花空折枝，目前正是鬆綁樓市，短期化解重大隱患的契機，還望政府認真考慮、好好把握，化危為機。