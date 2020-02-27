世界視線：桑德斯選情看好　民主黨陣腳大亂

美國民主黨總統初選參選人、佛蒙特州參議員桑德斯聲勢看漲，這從總統特朗普對他的評價可見一斑。特朗普日前表示「瘋狂的伯尼（桑德斯的名字）」是個難纏的對手，同時不忘離間民主黨人，聲稱桑德斯最終會像四年前一樣，被民主黨全國大會「做掉」，無緣代表黨出戰大選。

事實上，民主黨內的中間溫和派也是氣急敗壞，用盡一切辦法阻遏桑德斯上升的勢頭。據報道，紐約市前市長彭博最近委託民調機構進行調查，顯示在全國四十二個競爭激烈的眾議院選區，一旦桑氏取得民主黨提名，該黨的眾議院候選人將陷入苦戰。

根據該民調，上述選區的選民當中，四成七人對特朗普持正面看法，四成九人持負面看法；對於桑德斯，三成八人持正面看法，持負面看法的則高達五成三。按照民主黨溫和派的說法，桑氏自認「社會主義者」，只會把中間選民趕到特朗普那邊。無奈拜登和彭博至今在初選的表現未見突出，特別是拜登，更是徘徊在出局邊緣。彭博作為溫和派的代表人物，加上本人財力雄厚，花錢「唱衰」對手並不出奇。

然而是次民調卻極具傾向性，調查人員向受訪者讀出共和黨人可能對桑德斯作出的攻擊，包括他上任後可能大幅加稅、走歐洲式的「大政府」路線，以至桑氏在三十年議員生涯中僅成功通過三項立法等。調查發現，在聽完上述攻擊後，特朗普的支持度領先桑德斯六個百分點。這哪裏是公正客觀的民調，簡直就是羅織證據「證明」桑氏是「票房毒藥」。

對於民主黨來說，如今最大的問題是：桑德斯雖然選情領先，取得最多的黨代表票，但最終可能仍未過半。在日前舉行的內華達州初選辯論會上，有主持人問六位參選人，一旦無人能得過半數黨代表票，因而造成流選，七月份的民主黨全國大會是否應變成協商大會？結果除了桑氏認為應提名取得最多票數的參選人，其餘人均贊成協商產生。試想像，如果民主黨走到這一步，桑德斯的支持者還能「含淚投票」嗎？