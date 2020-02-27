神州觀察：民族劣根性　政府最繁盛

中國人的民族劣根性有多少，怕是連他們自己也搞不清楚，但所有的劣根性最終都可歸結到自私上。自私可以導致貪婪、麻木、懶惰，亦可以導致奴性、謊言、腐敗。內地政府要求官員幹部做人民的公僕，不忘初心和使命，大公無私地為人民服務，為中華民族謀復興，實屬緣木求魚。

一場始發於湖北武漢的新冠肺炎疫情，只短短一個月時間便令全國淪陷，乃至禍延海外，連累無辜，完全重蹈了十七年前的沙士疫情覆轍。而造成這種局面的原因，如今亦是人人知曉，除了國人濫食及非法販售野味圖利招致災禍，更與湖北官場上下充斥無能廢官不無干係；至今不但已經問責處理了六百多名官員幹部，就連原湖北省委書記、武漢市委書記及省衞健委主要領導亦相繼遭免職。他們不是在疫情初期設法隱瞞真相，就是高調宣稱疫情可防可控，鼓勵民間大搞「萬家宴」，及興致勃勃地參加迎春團拜，大歎茅台酒，醉生夢死，卻對當地醫療物資儲備、口罩產量都不清楚，出盡了洋相。

按理說，一個人爬到了省級領導的高位，本身應該具備不少優於常人的學識水平、眼界胸襟及一定的行政治理能力，尤其應將黨性原則、國家和人民的利益放在首位才是，畢竟一個個當初都曾握緊拳頭對着黨旗信誓旦旦宣誓過的。為何一到關鍵時候，他們便可輕易地忘掉初心，如此消極而無能地應對疫情？說到底，都是自私本性所致，從來不曾真正將國家與人民的利益放在心上。包括普通官員幹部亦是如此，疫情當前，竟有那麼多人辭職不幹，或跑到國外去避疫情，丟下百姓不理死活，可見他們的「初心」完全是另一回事。

凡事只為個人利益着想，只為自己的官運前途打算，有困難、遇到危險便迴避，甘做逃兵，這是時下內地官場普遍存在的現象，亦是幾千年封建社會延續下來的「優良傳統」。所謂江山易改，本性難移，說的就是這個道理。幾千年的歷史進程中不知經歷了多少朝代更替，許多優良的民族思想文化早已被浪花淘盡，唯獨自私醜陋的民族劣根性生生不息，愈發變得枝繁葉茂，根深柢固；封建社會是被推翻了，但官員的腐敗基因卻無法剔除乾淨，並將借助權力之門代代相傳。

不可否認，當今之世界，無論怎樣的社會制度，亦無論哪個國家，都不能避免貪污腐敗行為之存在，惟在中國，貪腐風氣之盛，頻率之高，所涉官員數量之多，卻鮮有其他國家可與之相提並論。現實就是，內地官場從基層村官到縣、市級官員再到省部級高官，幾乎無人不貪、無人不腐；乃至中央最高層、位居國家領導人行列之高官亦不能免俗，叫人嘆為觀止。而他們的貪腐手段及所貪錢財之巨，更是讓人觸目驚心；只要是有錢的地方，便有一隻隻黑手伸出來，只要有利可圖，便有權力交易；不論官職大小，不論所在部門，皆能得償所願，動輒貪瀆數億元、數十億元亦不在話下。

貪婪的背後，更潛藏着一張張奢靡墮落的面孔。譬如有些官員不但家中藏滿茅台酒，更能夠一口品出年份；有的則妻妾成群，汲汲於房事，像「政法王」周永康便有「百雞王」之稱，而前中宣部副部長魯煒只醉心於「人奶宴」，心思都放在了享樂上，哪還有精力履行職責，服務勞苦大眾？懶政怠政才是正常現象，尸位素餐最易做到。只是如今回頭看看，像周永康、徐才厚、郭伯雄、令計劃、薄熙來等諸多倒台的官員，誰不曾道貌岸然，自命不凡，並且終日將革命理想、清正廉潔掛在嘴邊，言必稱無私奉獻，時時作憂國憂民狀？殊不知，原來一個比一個貪得無厭，一個比一個驕奢淫逸，全部都是瞞上欺下的「雙面人」。

腐敗問題無法根除，自古至今皆如是，哪怕近年國家領導人掀起一輪又一輪聲勢浩大的反腐打貪運動，將老虎蒼蠅一起打，結果腐敗問題仍然層出不窮，打完一批，又湧出另一批，且比以往社會更甚，動輒出現系統性、塌方式腐敗，皆與官員自私自利的劣根性息息相關。人不為己，天誅地滅；千里做官只為財，這都是千古不變的現象。官場腐敗其實與現時的疫情差不多，一樣在不斷蔓延擴散，或許不會一招奪命，但會成為風土病，與人類長期共生。