正論：紓民困謹慎理財　寧派錢勿倒落海

百年一遇，世紀暴潮及疫潮爆發後，首份財政預算案昨日終於出爐。經濟蕭條，民不聊生，各界引頸以待，希望政府能夠紓解民困，而這份預算案卻在財赤陰霾下公布，政府如何取捨，亦是一道難題，最終財政司司長陳茂波交出一份五味紛陳，甜酸苦辣俱齊的預算案。

一如財爺老早預告，本年度將有三百七十八億元財政赤字，是十五年來首次承受財赤之苦，更預期下年度的赤字將超過一千三百九十億元，恐成特區政府歷來最高赤字。陳茂波表明千億的赤字絕大部分都與今次預算案「派糖」措施有關，涉及千二億元，包括向十八歲或以上的香港永久性居民發放一萬元；寬減薪俸稅、個人入息稅及全年差餉；綜援、生果金等津貼出「雙糧」，及為公屋低收入租戶代繳一個月租金。

預算案的甜頭不單止人人有份，幫補基層，而且中小企亦受惠，多種公共費用減收，獲得寬減利得稅上限二萬元，及由政府作百分百擔保特惠低息貸款，上限二百萬元，還款期長達三年。政府亦向創新及科技基金注資二十億元，推行「再工業化資助計劃」，向科技園公司增撥二十億元改建元朗工業邨舊廠房為「微電子中心」，並向貿發局及旅發局額外撥款重振旅遊業及宣傳香港。救市不忘救人，防疫抗疫基金三百億元獲得通過後，政府再向醫管局增撥三十多億元，以增加人手和加強服務。

預算案寬中帶緊，謹慎之餘亦有進取心，大刀闊斧派錢紓解民困，而且顧及多個層面，普遍獲得正面評價，可惜繼續強推明日大嶼，猶如一粒老鼠糞破壞好好一鍋粥。

明日大嶼人工島計劃前年公布至今，幾乎全城反對，六千多億元造價只是初步估算，以特區基建工程超支延誤的往績，人工島恐怕最終埋單以萬億元計，這還要求神拜佛別出現像沙中線的事故，否則工程爛尾，無異倒錢落海。財政司司長陳茂波直言，明白市民憂心計劃會對政府財政造成沉重負擔，但強調當局「有信心、有能力」確保日後的工程開支屬政府所能負擔。政府亦放風指明日大嶼屬於香港長遠土地規劃，不應受到疫情、突發事件及市場短期波動等影響，正繼續爭取立法會撥款進行計劃研究。大家都明白指令來自港府最高層，財爺只是公布上層意向，始作俑者眾叛親離，依然覺得自己好打得，漠視民憤，正是爆發暴潮的導火線。住屋是最困擾港人的問題，明日大嶼計劃要廿多年才完成，遠水不能救近火，廿多萬劏房戶上樓無期，居住環境惡劣，更面對疫災威脅，境況堪憐，聞者心酸。

誠如財爺所言，香港土地供應緊絀，令樓價高企和窒礙經濟發展，因此增加土地供應非常重要，要根本地扭轉土地供應不足的形勢，甚至要有土地儲備，就要果斷及大規模的工作，政府以往經常以土地供應不足作擋箭牌，實則靚地空地遠在天邊近在眼前。

本報早前派員找出港九新界多塊未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地，證明了本港「大把土地」可作發展。當中香港迪士尼竹篙灣二期六十公頃靚地「養蚊」十年；工業式微，現時市區許多舊式工廈已荒廢或非從事工業用途，港府亦可重整及善用工業邨土地改建房屋，大埔工業邨佔地七十六公頃，連同旁邊逾六公頃無敵海景閒置地，極具發展潛力。有民間團體研究發現新界有一千多公頃棕地未納入現有發展內，而另有環保組織指出，發展約四百公頃棕地，約只需三百三十多億元造價，便可興建約十四萬個公營單位。政府不善用現有土地，硬要發展明日大嶼，只是倒錢落海。港府最高層冥頑不靈，甘冒散盡萬億元儲備之險，執意與民為敵，令人慨嘆。

這份預算案還有美中不足的地方，便是依然辣味不減，未能回應近期要求撤銷樓市辣招的訴求，雖然推出定息按揭貸款，但杯水車薪，樓市一日未鬆綁，無殼蝸牛依然上車無期，市場亦少了一份動力，有需要盡快撤辣刺激經濟。

特首林鄭月娥去年曾流出與商界的對話，指政府只剩下三萬警力支撐，大眾不以為然，林鄭似乎忘記政府還有豐厚萬億元計財政儲備，富可敵國，若能善於運用，香港哪怕沒有希望？歐洲許多國家欠債纍纍，人民仍然快樂生活，香港人的笑容給誰偷去了？今次預算案方向正確，希望繼後政府仍能審慎理財，應使得使，紓民困之餘亦帶領香港走出泥沼。