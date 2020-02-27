在中國新冠肺炎疫情嚴重之時，海內外不少人幸災樂禍，然而疫情兩、三個月下來，對全球經濟與社會的影響逐步顯現。由於中國是全球最大的製造國，全球生產不少的供應鏈依賴中國，中國停產，則不少國家的生產供應也被迫停頓，一環扣一環的擴展出去。

此外，中國守不住疫情，疫病以不同的渠道（包括未明的方法）擴散至其他國家，衝擊這些國家的防疫能力。苟有防疫不力，疫症便在這些國家內蔓延肆虐。中國防治新冠肺炎採取封城、停產、停市，備受外國嘲笑批評，但疫情一到本國，他們方覺中國的方法對症下藥，怨本國政府無力複製中國嚴厲而又有效的措施，如日本、南韓、意大利等，大有失控的可能。

中國有事，不但香港有事，實際上便是全球有事。在全球化之下，以中國的體積規模和與全球各國的協作聯繫，中國的問題便是全球的問題，世界擺脫不了。

歐美反華勢力攻擊中國，目的是要屈服中國，而不是與中國脫鈎，因為與中國脫鈎是絕不可能的。

歐美經濟已經高度依賴中國的生產、市場和資金，與中國脫鈎，絕對會重挫經濟，衝擊政治與社會。美國債務沉重卻不敢進行結構調整去泡沫和槓桿化，是怕經濟也會有大調整。美國若與中國脫鈎，肯定會帶來比○八年金融海嘯更大的經濟衰退。既得利益者與中國因素千絲萬縷，怎會不反對脫鈎？

美國及其他國家與中國脫鈎，也不可能重返中共建國初期那樣封鎖中國。當年還有蘇聯、東歐與中國往來，而今天，即使日本、歐洲，也不會跟隨美國封鎖中國，與中國脫鈎。眾多的發展中國家沒有美國的援助，取捨之下，必然捨美親華，至少與中國經濟合作，貿易投資加強，與中國的關係更趨密切，與脫鈎背道而馳。美國與中國脫鈎，動員不了別國與中國脫鈎，在沉重債務重壓之下，也承受着多年去工業化的惡果，怎樣可以維持現時的繁榮和奢華消費呢？

美國與中國脫鈎，別國卻與中國加強合作，這種此消彼長便會反映在美國與這些國家的發展表現的差別。美國與中國脫鈎，卻找不出另外的發展模式，只是自找麻煩、自取滅亡。就算美國可以消滅中國，結果亦是「攬炒」全球，觸發起來的經濟戰爭會摧毀世界的發展。經濟戰爭必然與武力戰爭並起，摧毀中國之後，十幾億中國人口更會衝擊全球，那會是歷史未有的大亂。

新冠肺炎疫情更證明中國對全球的重要性，當疫情在中國以外擴散時，排華會變成求中國援助。