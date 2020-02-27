毛皇帝搞武裝鬥爭、打天下時總結了「十大軍事原則」，奪取政權後他說，我的十大軍事原則也適合我們黨內和國內外的政治鬥爭，同形形色色的反動勢力鬥爭，同樣要講究鬥爭藝術和鬥爭方法。毛皇帝還說，軍事上是有進有退的，沒有大規模的後退和轉移，就不能麻痹敵人而最後得到前進和進攻。在政治鬥爭中，許多時候也需要忍耐和妥協，沒有妥協不能爭取群眾，也不能得到多數人同情，只有看起來是讓步和妥協，才能選擇到最好的進攻時機，這種後退和妥協，包括一定程度上的檢查，都是在為我們的對手發瘋創造條件。當對手得意忘形時，他們的弱點才充分暴露，到了那個時候，我們就可以名正言順地發起進攻了。

毛皇帝運用這套策略戰勝了許多敵人。這套策略可運用於自己處於弱勢時，也可運用於時機尚不成熟，戰機尚未出現，群眾尚未警醒，對手尚未驕狂，弱點、底牌或嘴臉尚未完全暴露之時。這套策略的立足點和出發點必須是「敢於鬥爭、善於鬥爭」，是要決心最後鬥倒敵人、戰勝敵人。

毛皇帝的這套策略，用之於今天的中美貿易戰和解決香港反修例暴亂引發的種種問題，都是銳利的武器。事實上，這兩個戰役是緊密相聯的，北京遇到的是同一營壘的對手，是聯手向中港發難，兩個戰場互相呼應支援。在中美貿易談判中，北京處於弱勢，要在不少方面「後退和轉移」，忍耐妥協。在香港戰場上，雖說是「自家天地」，但由於老美把其置於中美貿易戰和遏華大局中，加之英、美在香港經營多年，力量深厚，香江府衙、管治班子充斥無間道、潛伏者，行政、立法、司法從制度到人事，朝廷更是無法真正掌控，香港社會從上到下，反對派皆能呼風喚雨、蠱惑人心，北京也難佔優勢，破綻百出。

不過，這些都不可怕。可怕的是朝廷一再誤判形勢，政策搖擺，喪失鬥爭精神，前怕狼後怕虎，毛皇帝留下再好的鬥爭策略、再高明的經驗總結，也將失去用武之地，更莫談甚麼「選好時機、發起進攻」也。