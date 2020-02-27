新冠肺炎疫情在中國逐漸受到控制之際，許多國家反而出現大爆發，可見病毒無國界，在自然災害面前，任何國家都沒有免疫力，任何國家都沒有資格幸災樂禍。疫情爆發以來，西方傳媒充滿辱華言論，美國《華爾街日報》更將「東亞病夫」的帽子重新扣到中國人頭上。其實，剃人頭者人亦剃其頭，侮辱別人等於侮辱自己，如果說中國人是「東亞病夫」，美國人恐怕也強壯不到哪裏去。

儘管美國目前確診新冠肺炎的人數還不多，但流感疫情卻持續蔓延，至今已有二千九百萬人染病，逾一萬六千人死亡。無論是感染人數，還是死亡人數，美國流感都遠遠超過新冠肺炎，老美有何資格嘲笑別人？有些洋奴替主子辯護，指美國流感死亡率明顯低於新冠肺炎，兩者不可相提並論。沒錯，流感死亡率確實不高，但問題是，人們對流感已有充分認識，既有疫苗預防，也有藥物治療，為何還有這麼多人感染和死亡？最合理的解釋是，美國防疫意識薄弱，防疫措施不足。

有華爾街投行警告說，新冠病毒具備廣泛傳播的能力，美國爆發大規模疫情的可能性愈來愈大，隨時給市場帶來沉重打擊。這番言論猶如震撼彈，美股應聲急跌，道指兩日下瀉一千九百多點，市場信心虛怯，由此可見一斑。華爾街的警告並非無的放矢，美國已被冬季流感搞得狼狽不堪，若再爆發大規模新冠肺炎，後果無法想像。

別看美國是世界唯一超級強國，科技發達，醫療先進，其實只是虛有其表，本身問題多多，防疫能力並不比其他國家強。其餘不說，單是論組織和動員能力，美國就遠遠比不上中國。中國可以集中力量辦大事，可以全體動員共同抗疫，可以一省援助一市，美國可以做到嗎？美國不但不可能做到，反而可能因為多數人自私自利而亂成一團。正如香港一樣，疫情還沒大爆發，整個社會已進入歇斯底里狀態。