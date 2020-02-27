最近行山成為熱門活動，市民都怕去鬧市及商場等人群密集地方，以為郊野空氣清新，人迹罕至，可以乘機舒展筋骨，除下口罩呼吸新鮮空氣，怎料人同此心，大家一窩蜂湧到山野，造成塞人及塞車，幾乎熱鬧過旺角，新手不知道行山的規矩，罔顧公德，結果造成垃圾處處甚至引致馬鞍山山火。

預計這股行山熱潮會持續，因為市區的確是陷阱處處，打邊爐家族十九人有十一人確診，而病者兩同事亦受到感染，一傳十，十傳百，人人都怕怕，幾乎全民對打邊爐說不，而且減少大型聚會，果然警察一個六十人飯局便出了事，有多人懷疑染疫及需要隔離，而北角一間佛堂七名信眾亦染疫，當局在該處發現有經書及水龍頭藏有新冠肺炎病毒，可說一摸便中招。由此可見，現時大型聚會非常高危，反對派暴徒都幾乎偃旗息鼓，只有零星野貓式行動，即使想搞集會遊行，都應該沒有太多人理睬。可是這時政府竟然帶頭在各區搞大型集會，共聚集五萬人，說的就是中學文憑試。

疫情緊張，教育局曾經考慮押後舉行中學文憑試，但前日宣布下月廿七日起如期舉行文憑試，且不會如傳聞般取消中英文科口試。考評局會為考生提供口罩，意味大家都知道有散播病毒的風險。大家試想想，數百人擠在一個試場兩個小時，變相集體聚會，如果一個考生帶有病毒，打個噴嚏便整個試場受累，又或者在試卷傳播，監考員首當其衝，而且會第二代傳播，即是危及不止五萬人。中小學都停課至四月復活節後，就是避免交叉感染，為何教育局自相矛盾，「做啲唔做啲」？而且如果有學生因進行檢疫等原因而未能應考，筆試不設補考，即是你有擔憂也要硬着頭皮應考，否則前途立即受到打擊。當局等於綁着五萬人上刑場，而不是試場，草木皆兵，考生心理上怕受感染又怎能交出成績呢？