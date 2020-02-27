香港流年不利，反修例暴亂還未停止，又來一個新冠肺炎疫症，令已經備受重創的本地經濟雪上加霜，如今大家談論的焦點，都在哪個範疇受到的打擊最大。

率先應聲而倒的是飲食業，反修例帶來社會騷亂，已經令一部分開在鬧市中心地區的酒樓食肆生意首當其衝，不少食肆在去年底已經計劃節流減員。部分本來還打算先做完年夜飯和春茗的業務高峰期再作觀望，如今因疫症蔓延，無論家庭或機構都減少聚會，有些本來打算堅持擺春茗的公司也決定叫停了，寧願蝕了訂金，總比勉強維持設宴，結果來賓寥寥可數得體得多。

春節假期因疫症拖長，連專做街坊早茶生意的食肆也只得平日的一半顧客，早茶客主要是老一輩的街坊，習慣每天早上來一盅兩件，雖然利錢薄弱，仍然能夠充撐場面。現今不少老人家都被視為高危一族，容易感染新冠肺炎，在後輩力勸下減少外出，連飲早茶的也減少光顧。食肆的午市顧客主要靠上班族，現今部分公司跟隨政府號召，安排員工在家上班，到辦公室的人少了，聯群結隊集體午膳也隨之減少，有些上班族寧願叫外賣飯盒，或索性自攜食物。過往午膳時間人潮擠擁的食肆鬆動多了，生意額減半。

酒樓食肆的早市疏落，午市平平，晚飯宴會減少，連春茗也頻頻撻訂，飲食業何以為繼？怪不得部分連鎖食肆紛紛收縮裁員，這股風潮看來還是剛開始，肯定陸續有來。

旅遊業一早已步入寒冬，回暖無望。香港本地旅遊的主要客源靠內地團，去年反修例風波開始已經插水式收縮，現今更加長久無客，導遊都在吃老本，連旅遊巴司機也要另謀高就。外出旅行團呢，新冠肺炎疫症以來，不少國家把香港與內地綑綁一塊，當作疫埠，對香港遊客下禁令，要求入境後隔離十四天，外遊團數量自然大減。看來旅遊業受重大打擊，未見緩和迹象。

倒估計不到，原來的士業也受到重創，春節期間大家減少了外出拜年，春節後疫症警報，市民少了外出逛街，連帶的士載客次數也大幅減少。聽司機大佬吐苦水說，能夠賺回車租打個平手已經偷笑，可見境況不妙。其實經濟活動停頓，一眾自營工作者都肯定受到影響，都在死守寒冬。

反而金融界未見受到太大衝擊，內地公司輪候來港上市可能減少，但影響要未來一、兩年才顯現，現今要在港上市的內地公司都是一、兩年前作的部署，一早完成審核估值，辦好法律手續，遽然煞停徒然浪費已支付的成本，除非大市跌幅太大，否則還會依原來安排繼續下去。