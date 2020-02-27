虛談廢務，浮文妨要，就是今日區議會現象。去年區議會選舉建制派大敗，反對派大勝，當中更不乏政治素人鯉躍龍門。這些人滿口仁義道德，擺出崇高人格，實際上吹水唔抹嘴，有破壞無建設，將正經區務荒廢。單是大埔區議會已十分「精彩」，新民主同盟周炫瑋，大埔民主聯盟陳振哲、文念志，獨立的譚爾培、姚躍生，早前殺入大埔那打素醫院追問防疫物資情況，阻礙醫護人員工作，期間更爆發爭執，導致護士委屈落淚。這班所謂的民意代表，揸住雞毛當令箭，以為個個醫護人員都和罷工黑醫護一樣，跟他們沆瀣一氣，聲討港府，詎料「同路人」只佔極少數，反而激起真正醫護人員反感。

事件在一片譴責聲中落幕，但更精彩的還在後頭。同屬大埔區的熱血公民黃兆健，因在臉書批評大鬧那打素的同僚而引發狗咬狗骨鬧劇，黃被其他區議員杯葛，連開會也不獲通知，結果又在臉書掀起口舌之爭，沒完沒了。

當然，鬧劇不是大埔區獨有，灣仔區議會亦不遑多讓。日前召開地區工程及設施管理委員會會議，一班黃絲區議員號稱撥款三十八萬元用於設置搓手液消毒站。儘管政府官員一再提醒消毒站不屬於小型工程，但他們一於少理，照樣購入大批搓手液，聲大夾惡堅持要政府部門跟他們意思去做。結果因為不屬部門管轄範疇，而且搓手液置於露天位置亦容易變質，甚至可能被盜，黃絲區議員才驚覺消毒站方案根本行不通，惟有悻悻然改口稱將搓手液派給街坊。

瞧，這就是黃絲選民選出來的黃絲區議員了，他們的質素同小學雞無異，日後勢必引發更多笑料，比建制派的「蛇齋餅糉」更不堪。然而黃絲選民會後悔嗎？肯定不會，因為他們一般無腦，不搞到社區烏煙瘴氣勢不休。香港已經衰到貼地，抗疫左支右絀，還有這班垃圾政客扯後腿，何愁不死多兩錢重！