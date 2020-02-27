新冠肺炎病毒爆發後，世界衞生組織派出大型考察團到中國，考察工作完成，召開記者招待會，盛讚北京的處理方式及時而有效，他們反倒擔心中國以外地區的抗疫工作，未必能做得同樣好。

反中者總愛輸打贏要、自欺欺人，對外間評論中國的言論，總愛檢喜歡聽的來聽。如果今趟疫情，世衞組織是強烈批評中國的處理方式，反對派聞訊，定必奔走相告，以此說事。不過，世衞總幹事譚德塞一直以來對中國讚多彈少，於是反對者就編造理由，說對方是被北京收買，所以才會向中國貼金云云。

在沒有任何證據下，反中者如此誣衊譚德塞，實屬不該。況且，世衞總幹事也不是一人說了算，他的言論代表整個組織，如果中國處理疫情的做法一塌糊塗，而譚德塞還替華吶喊助威，明擺着在說謊，你認為世衞其他幹事會啞忍，平白為譚德塞背書嗎？

大家還記得嗎？去年香港爆發反修例風波，不少市民投訴警察濫用武力。到頭來，特區政府邀請國際專家小組加入監警會協助調查，但這樣的調查有名無實，專家們猶如被愚弄，結果他們集體辭職，不再為特首林鄭月娥唱這一台戲。

上述的例子可見，在當代文明、開放的社會，很難有人能隻手遮天，世衞組織更不可能是一言堂的，總幹事的看法應不至於違背大部分成員意願，否則一定會惹起公憤，反中者為抹黑中國，而不惜連世衞也抹黑，實在可笑。

平情而論，在新冠肺炎爆發初期，內地肯定有官員瞞上欺下，使北京延遲了向國民及向世界通報疫情，才致惹出大禍。但疫情爆發後，國家領導人親自指揮抗疫工作，由那個時候開始，這一場抗疫戰便算打得不錯。中國政治的強勢領導，民眾上下一心，這一役說不定將來有很多地方值得外國參考。