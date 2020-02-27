政客的最不要臉，有人說是他們把出爾反爾，硬說是「此一時、彼一時」。武漢市日前早上通告局部解封，四小時後又宣布有關通告無效。呢，呢啲就係「此一時、彼一時」，而民無信不立，政府失信於民，做鬼都唔靈。香港政府推行政策，亦係「此一時、彼一時」，是以做乜都係唔靈，甚至出現反效果！

林鄭月娥抗疫不力，彰彰明甚，這從最新的民意調查可見，林鄭的評分只有十八點二分，給她零分嘅比率高達六成，其支持率只有百分之九，要言之，全部民望數字再創她上任以來最差紀錄，可謂慘不忍睹。有政黨認為，政府在新冠肺炎肆虐下並無在關鍵時刻當機立斷，久久未能回應市民訴求，一意孤行，官員、行政會議成員及議員應帶頭減薪，與市民共度時艱。若林鄭及有關問責官員知恥近乎勇，肯攞兩個月人工出嚟扶貧，老朽相信佢哋嘅民望必定有所回升。

呢，林鄭就係經常開口夾着脷，皆因她講一套做一套，加上修辭未能立其誠，失信於民，事後補鑊，即使你攞出沉香，市民都當柴燒喇！最近林鄭落區到深水埗訪問，又同運房局局長陳帆向劏房長者派口罩，林鄭並承諾政府未來會做好十項工作，包括增加隔離和檢疫設施、加強公眾教育、解決口罩和個人防護物資嘅短缺、盡快安排滯留湖北港人分批回港等。林鄭又相信憑着愛，香港可以走出疫境和浴火重生！

說的往往比唱的好聽，政客為選票、為民望，期票開得不亦樂乎，但真正做到嘅又有幾多？其實為政不在多言，古人說，慧者心辯而不繁說，多力而不伐功，此以名譽揚天下。誠然，具大智慧的人，內心清楚卻不多說，努力做事卻不自誇，咁就可以名揚天下！從政者如果心中有民，真正有心「為人民服務」，點會怠政、懶政？吉人之辭寡，真能人從不會自誇，祈林鄭深思之。