南韓接受美國在國土設置薩德導彈防衞系統，自一六年初引發國際爭論，終在次年九月完成裝嵌。系統發射架於一七年三月運韓，四月底在慶尚北道星州郡將兩輛發射車部署，其餘四輛發射車臨時部署九月完成，全部六輛發射車確認火控雷達正常並進入作戰狀態。從美韓商討引入開始，設置薩德系統遭北京及平壤大力反對，導致中韓關係緊張，但南韓採取邊談邊建設手段，在完成裝嵌薩德系統後兩個月，與北京達成使用薩德的「三不一限」承諾，即是不考慮追加薩德系統、不加入美國反導體系、不發展韓美日三方軍事同盟，以及為了不損害中國戰略安全利益而限制使用薩德，中韓關係才開始回暖。

不過，南韓部署完成薩德系統後衍生的問題沒有完結。軍費開支方面，美國最近再研究由南韓承擔在韓部署薩德系統四千九百萬美元費用，國防部最近向國會提交明年度國防預算案中，列出有關費用，包括部署武器庫、安全照明、網絡安全、道路排水等設備，全部由南韓負責。但南韓多次表明薩德系統費用應由美方承擔，韓方只是提供基地給薩德系統設置。美方一旦就軍費分擔問題向南韓施壓，將會引發新的爭議。

這次新增的薩德系統軍費，並沒有計算入美軍駐韓的每年近八億美元軍費內，況且美國總統特朗普有意增加南韓軍費的負擔，由原來的八億美元提高到四十七億美元，雙方在這個問題上纏繞多時，現在又新增一個薩德額外開支，南韓料不會隨便照單支付。

無論美軍駐南韓基地，或者設置薩德系統，目的是守住遠東軍事防線，把南韓、日本及台灣連成一道防線，堵截北韓及中國大陸的軍事活動，南韓在提供軍事基地後，每年要負擔美軍軍費，新的薩德系統又另收費用，豈非變成用南韓的錢去養美國的兵？這回南韓「引美兵入關」就遭人財息兼收了。