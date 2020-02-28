產評：賣地供應須穩定　供求失衡難治本

港府公布下個財政年度賣地計劃，今年四至六月（即首財季）將推出兩幅住宅地，僅涉1,370伙，按季供應大跌兩成六。由於賣地供應減，市場實質供應則頗大程度要視乎鐵路上蓋及私人發展供應。可如今經濟不景氣，樓市風雨飄搖，私人投資氣氛轉趨審慎，項目發展進度放慢，如何能確保整體房屋供應穩定存疑！

資料顯示，截至去年底止季度，住宅落成量僅3,500伙，跌至近三個季度以來最低，按季驟減兩成，按年更大跌逾五成；至於施工量為四千伙，按季狂瀉逾六成，致使全年落成量僅1.36萬伙，按年大減逾三成，創四年新低，遠遠未達標。見到這些數字，足見港府一直強調增加房屋供應不只是信口開河，實際上更是有退無進。

再看接下來的首財季，政府僅擬推兩幅住宅地，按季供應又再次下跌；整個新財年預計亦僅合共推十五幅住宅地，可供興建約7,500伙，按年減少一成半。賣地供應不斷下降，反映政府一貫「做騷」作風，即使搞了多個大型的土地公眾諮詢也好，成效依舊不彰，枉花納稅人的錢！

事實上，不論經濟順逆，港府是有責任保持賣地供應穩定，確保市場具有一定透明度，才能達致樓市長期穩定的目標。回歸以來，香港樓價不是倍升狂飆，就是急瀉如注，說到底就是供應不穩、進退失據。更重要的是，近年官員們一直未能在增加及確保供應穩定上達標，只能藉施加「辣招」等行政手段來干預樓市升勢，扭曲市場運作，至今弄到兩頭不到岸。面對如今經濟大敗局，從系統性穩定角度上看，早應「撤辣」，卻又因手上供應不多而左顧右盼，實乃自作孽不可活，政策一塌糊塗。

要知道，發展土地由項目規劃開拓至興建房屋，到落成出售需時以年計，樓市穩定的根源就在於賣地供應平穩。去年社會極端動盪，住宅落成量及施工量雙雙大跌，某程度反映私人發展商放慢發展或投資步伐，如今再加上新冠肺炎疫情進一步打擊，失業率正在急升，港府又忠言逆耳，未肯着手「撤辣」穩樓市為經濟補底，未來發展商取態只會更審慎，足見整體賣地供應減少，到頭來受害的又是等着上車的升斗市民。

歸根究柢，港府不能再磋跎歲月，必須要一改捨易取難、扭曲市場的做法，下決心提升整個房屋生產流程，包括發掘地皮、更改用途、審批項目、收購重建等效率，務實地朝樓市供求平衡的目標進發，才是治本之道。