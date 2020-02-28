世界視線：中東北非頻生事　俄熊蠻力壓土狼

自從美國總統特朗普決定從敍利亞北部撤軍，集中力量對伊朗施壓後，土耳其總統埃爾多安抓緊時機擴大勢力範圍，先後決定出兵敍北和利比亞。近東孤狼土耳其的軍事行動，直接觸犯了俄羅斯北極熊的地緣利益，兩國維持數年的友誼瞬間破裂。俄國戰機在敍北向土軍直接發動空襲，埃氏情急之下再次懇請美國施以援手。

埃爾多安試圖趁美國調整中東部署，達成至少兩項戰略目標：首先，揮軍敍北清剿當地的庫爾德武裝力量，並進一步令敍國西北部成為土國和敍利亞之間的永久安全緩衝區；其次，出兵北非利比亞扶持親土政權，令其勢力範圍橫跨地中海兩岸。

作為回應，俄羅斯派出戰機直接支援敍利亞政府軍收復敍北的行動；俄羅斯僱傭兵的身影亦出現利比亞的港口等戰略要點。俄羅斯的強硬回應令埃爾多安陷入窘態：在敍北的連場衝突已經製造了近百萬無家可歸的難民，如戰事持續，不少難民會千方百計逃到土國境內。但如停火，則偷雞不成蝕把米，他在國內的政治威信亦可能動搖。

土俄兩國代表上周在莫斯科舉行為期兩天的談判，結果不歡而散：土方堅持要留在敍國境內，俄方強調堅決支持敍國政府軍收復所有國土。埃爾多安仍然嘴硬，宣稱如繼續話不投機，他將對敍北的伊德利卜地區發動單方面軍事行動。克里姆林宮同日針鋒相對警告土國，切勿攻擊敍國合法政府及軍隊。俄軍戰機在隨後的空襲行動中，又殺死了兩名土軍，令自去年底以來陣亡的士兵增至十三人。雖然土軍已經陸續向敍北派出了一萬五千人，但面對俄軍的空中優勢，極可能承受更慘重傷亡。

埃氏連日致電歐美領袖求救，甚至要求美國派出愛國者導彈防禦系統共同抗俄。西方媒體直指埃氏的要求不切實際：如果美軍協助土國防空，則意味着美俄直接進入軍事對抗，美方顯然沒有這個打算。更何況，自從土國二○一六年發生軍事政變後，埃氏早已與西方國家疏遠，現在臨急抱佛腳，為時晚矣。