功夫茶：隔離營聚賭狂歡會　檢疫柴娃娃得啖笑

新冠肺炎失控，愈爆愈勁，單係北角間佛堂嘅確診個案日日增多，連經書、水龍頭都話暗藏惡菌，疫情失控，人心惶惶，自是必然！呢，傳染病專家話，確診者嘅一粒芝麻大小鼻液，已有十萬粒病毒，而一毫升鼻液樣本已高達一億個病毒量，即使接受治療十四日後，病毒仍高企！阿哥，唔怪得之要戒打邊爐、聚餐啦！此刻，即使情人知己、蜜月夫妻，心動也要戒除打茄輪！忍一時呼吸暢順，保肺才有未來！

嗱！廢柴政府喺防疫、檢疫、抗疫方面，都畀各界彈到樹葉都落，眾所周知，防疫要同時間賽跑，偏偏喺關鍵時刻，林鄭仍在雲深不知處，老襯亭底下群龍無首，防疫固然慢十拍，又穿窿穿罅，劏房客高危，廢官話之你！張羅檢疫設施又臨急抱佛腳，甩甩漏漏，好似倒瀉米田共咁！

呢！新冠肺炎自上月兇猛殺入香江，政府安排多個檢疫中心，畀同確診患者有緊密接觸嘅人入住，原則上隔離十四日，之不過有西貢戶外康樂中心嘅營友，或許覺得空虛寂寞冷冷冷，於是呼朋引類，佢哋不至於將隔離營變成「衰仔樂園」，只係變成「野外聚賭大本營」！熱鬧如嘉年華，據悉午飯後到凌晨十二時，一間房聚滿十多廿人，無間斷賭錢，有啤牌、又有「三公」等，賭到興起，除罩食煙，豪情自我，有人疑輸逾十萬個大洋，都不知人間何世，又點會記得自己應該「一個人在房間」被隔離吖！

檢疫中心嘅運作，主要由康文署負責管理場地，佢哋會要求接受檢疫嘅人士留喺自己嘅房間及指定範圍內，並叫佢哋應注意個人衞生、保持健康嘅生活模式和避免吸煙。衞生署亦作同樣呼籲，之不過，政府明顯對「風險管理」太求其，官僚當正自己把嘴係金口，牙齒真係當金使，叫接受檢疫人士「自律」佢哋就會乖乖聽話，喺間房感受「人生空虛，歲月流逝」？功夫茶心諗，如果有效管治係咁容易，使鬼咁高人工請你哋啊？搵隻牧羊犬睇住，分分鐘成效好過你班高薪低能嘅廢柴啦！

廢官有法不依，執法不嚴，遂使隔離營變聚賭狂歡會，檢疫如此柴娃娃都真係得啖笑！封關後，自內地入境人士需要接受強制檢疫十四天，據悉沙田一名男子疑於家居隔離期間多次外出，該區區議員接獲市民求助後曾通知衞生署，惟署方就話人手不足，建議佢報警。警察到場時，該男子已接受完外面陽光擁抱返家了，其後涉事大廈嘅管理員翻查出入紀錄，證實該男子確多次離開大廈，事後衞生署跟進，亦只不過發出警告信。各位街坊，呢場關乎全港市民生命嘅抗疫戰，廢柴政府如此放縱違法人士，好似童子操刀，功夫茶睇見都牙煙！