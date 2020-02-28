神州觀察：朝令午改如兒戲　指揮抗疫無本事

時下持續肆虐的新冠肺炎疫情令湖北全省陷入困境，更將當地政府行政失當、官員防疫無能之亂象暴露無遺。雖說中央已經臨危「換帥」，踢走不少廢官以挽救形勢，只是誰又知道湖北官場還有多少人繼續在濫竽充數，胡混度日，又拿甚麼全面防控疫情？

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部日前發通告稱，滯留在武漢的外地人員及車輛可以出城離開，但要錯峰出行及分批實施，滯留在外地的武漢市民及車輛亦可返城，及需通過相關防疫檢測要求。然而數小時後，該指揮部突然改口稱相關通告無效，需即時取消，並解釋指內部工作流程出了差錯，稱已對擅自發通告的官員作出嚴肅批評處理。

此舉旋即招來輿論狂轟濫炸，指摘武漢當局朝令午改，將抗疫當作兒戲，形同疫情爆發初期那樣反反覆覆，一時說病毒不會人傳人，一時又說可以人傳人，更因當局後知後覺封城太遲，延誤了不少防疫機會，及令民眾無所適從。如今疫情仍然吃緊，防疫工作卻還這般混亂不堪，叫人無法接受；尤其是解除封城禁令如此重大事項，專責防疫指揮部門竟做不到協調統一，簡直混帳透頂。

故而連日來，網上瘋傳已有一千七百多名來自武漢人員因此進入湖南長沙市，不過已遭當地政府闢謠，但就不忘呼籲各方若發現相關情況，需立即上報，可見這種事誰都怕發生。更重要的是，如今各地政府的闢謠屢遭打臉，真真假假已經無法判斷，總之這次到底有沒有人乘機逃出武漢，又或去了哪些城市，根本沒人說得清。

正如新上任的湖北省委書記應勇於事後強調，各方要繼續嚴格管控離開武漢及湖北的通道，誰都不能有麻痹思想、厭戰情緒及僥倖心理。誰知武漢市多個屋苑近日再遭踢爆存在管理漏洞，有當值防疫人員只顧低頭玩手機，未為進出人員量度體溫。而新任武漢市委書記王忠林日前落區視察時，亦發現有車輛隨意進入社區，無人理會，所謂的嚴防死守又成了空話。

只不過，內地官場就是這樣官僚腐敗，你有你說，我有我做，也都是常態，以致許多政策最終落實不下去或走樣變形，並不讓人意外。有些官員則是的確無能，永遠成事不足、敗事有餘，甚麼事到其手上也會辦砸。而在這種官場生態下，具有真才實學的官員並不多，反而靠阿諛奉承、行賄上級乃至花錢買官的不少。

加之官場這麼大，想逐一清查並不現實，所以太平時期一個個都抱着混日子的心態，誰也不需擔心甚麼，除非是遇上像疫情爆發這類大事件，才需要接受一下考驗，僥倖的仍然可以順利過關，實在蒙不過去的，只能怪自己倒楣了。