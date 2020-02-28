正論：預算案市民收貨　泛民又趁機撥火

派錢紓解民困，近兩日香港人最熱門話題不再是肺炎疫潮或持續的暴潮，而是財政預算案派錢萬元給香港成年居民，不用再羨慕隔江澳門居民，而且還有退稅等派糖措施，幾乎人人有份，有身份證就有錢收，從坊間的熱烈反應，可知政府這一步走對了。

財政司司長陳茂波前日發表新一份財政預算案後，最新民調顯示有百分之四十六受訪者表示滿意，較去年上升一倍，不滿的比率亦下跌，對預算案的評分為五十四點一分，比去年上升七分，成為三年來最高分的預算案，滿意率更是十年來最高。市民對預算案收貨，令到財爺的民望即時回升，由本月初二十六點六分，大幅反彈至四十三點五分。民研機構指調查結果證明政府有很多方法令市民開心點，善於運用公權力和資源是能掌握優勢，可滿足市民期望和提升政府的公信力。

政府有責任令市民開懷，政客的表現卻把香港人氣壞。泛民主派眼見預算案為港府挽回不少民望，又重施故技挑撥離間，議員陳志全硬指派錢一萬元是與二百五十八億元警隊開支綑綁，要求把派錢撥款抽出，所持理由又是趁機抹黑警隊，指開支撥款是與民為敵。公民黨黨魁楊岳橋率先表態反對，泛民主派議員紛紛表明不會支持包括警察預算在內的整份預算案。多名建制派議員均斥泛民把政治凌駕一切。當局清楚解釋警務處的預算與其他政府部門一樣，是按法例要求包括在預算案中，並非特別安排。若果這樣做有問題，過去又不見尊貴的議員站出來反對？

說穿了，泛民主派針對的目標依舊是警隊，他們與示威者關係千絲萬縷，對負責鎮暴的警察視為眼中釘，不惜任何手段製造輿論抹黑，更加懼怕警隊壯大。新一份財政預算案中，警隊開支預算增至接近二百五十八億元，除了增聘人手，亦與加購槍械、彈藥、裝甲車、特別用途車及水警輪等設備有關。不用多講，增加資源很大程度是為了止暴制亂，暴徒窮兇極惡，去年六月至今，接近五百警員受傷，裝甲車及水炮車亦難幸免受到破壞，若不強化裝備及人手，連執法者安全都難以保障，更遑論止暴制亂。其實近年因為南亞假難民肆虐，損害治安，二○一九至二○年度警務處財政預算亦是較上一年度增加，首次突破二百億元。黑暴與假難民是兩大治安毒瘤，一日不除，香港難有太平日子，世上沒有免費午餐，切除癌患這種大手術難道不用錢嗎？

要數特區毒瘤，當然不能缺少一眾亂臣賊子，賊喊捉賊，真正與民為敵就是一干泛民主派政客，自從去年六月爆發反修例暴潮，市民應該看清楚這些反中亂港人士真面目，無論是自命民主派、本土派又或自決派，其實都是巧立名目掩人耳目，全部都應該列入反對派，不但逢中必反，而且處處與政府對着幹，利用一些黃媒毒媒煽風點火，挑釁群眾上街反政府，當中「叛國禍港四人幫之首」大漢奸黎智英儼如美國代理人，小漢奸黃之鋒之流接棒，佔中未竟全功，去年夏天卻一舉幾乎奪取香港管治權，又在年尾區選大勝，今年的立法會選舉勢必乘勝追擊。市民要擦亮眼睛，泛民主派連一項全民受惠的派錢撥款都要設法阻撓，今日他們哭求賜予選票，他日若給這些政客主導立法會，肆意拉布癱瘓議會，選民恐怕要倒轉過來跪求泛民主派通過民生撥款。

泛民主派只會政治抽水，不要奢望可以給予香港人實際利益，惟有政府才有權力及責任造福市民。近幾年政府整體民望低迷，有哪一位官員不被批評甚至痛罵？但一日在位，一日都要問責，一日都要負責。十五年來首次財赤，財爺陳茂波在審慎理財，平衡各方利益之餘，今次亦做到還富於民。財爺表明沒有需要將全民派錢從《撥款條例草案》中抽出分開審議，希望盡量壓縮程序，爭取在七月前讓市民登記，盡快在暑假發放，這要視乎泛民主派又玩甚麼把戲攬炒了。

特區三權崩壞，立法與司法機關爛透，使人絕望，行政機關積弱，好不容易才靠一份像樣的財政預算案挽回一點民望，還望再接再厲，預算案涵蓋範疇要盡力做好，預算案遺漏的如撤銷樓市辣招，需從速推行。派錢只能換來一時掌聲，長治久安才是市民最需要的。