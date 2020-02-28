新冠肺炎疫情似在可控未控之間，但總的會過去，香港下一個挑戰將是九月份的立法會選舉。

挑戰是因為有如去年的反修例暴亂和今年的新冠肺炎疫情，這將對香港的發展帶來巨大和長遠的影響，影響是朝着有利還是有害於香港的方向發展，端視選舉結果如何。

立法會選舉在反對派眼中，是奪權的步驟。去年區議會選舉已勝了一仗，也鼓動支持他們的群體士氣。他們公開揚言要再下一城，讓立法會選舉贏取過半議席，作為進軍特首選舉的起步。去年的區議會選舉，他們的策略是用反修例這政治理由推動社會的大規模示威、暴亂，攻擊特區政府，抹黑中央政府，從而挑動香港社會的反共反中情緒，贏取選舉。

九月的立法會選舉，他們絕對會故技重施，在疫情平息之後，再次發動示威和暴亂。他們可以製造藉口，如「太子站死人」一樣，無中生有，以媒體輿論來製造假象。也可以不用藉口，只是鼓吹奪權，全力發動他們的力量來壓迫政府，壓迫反對他們的群眾。他們怕的是DQ他們的參選人，且在選舉最後期才DQ，使他們沒法換人出選。故此，示威暴亂必然加劇和持續，一如區議會選舉那樣，延續至選舉日，用各種手段阻撓不屬他們支持群體的選民投票。

香港經歷去年的動亂、今年的疫情，社會經濟已大傷元氣，他們在立法會選舉前策動的暴亂，更會加劇香港的創傷，達致他們「攬炒」來打擊特區與中央政府、威嚇香港的市民群眾。如果九月立法會選舉他們再次獲勝的話，香港的立法權將會淪陷，他們便不用費心思癱瘓立法會，而是用立法權改變香港制度，阻止政府施政，為特首選舉的最終勝利創造條件。

英國政府在中英談判中未能爭取九七後香港治權，卻大有可能讓這些在外力支持下的香港反對派成功奪取。治權實際上與主權互為表裏，中國在香港失去治權，便是失去主權的開始。

反修例動亂的策動人早已開展工作，為立法會選舉做工夫，背後的美國和台灣獨派亦怎會不如佔中與反修例動亂那樣，早作籌謀，而投靠他們的投機學者也公開演示奪權的步驟與方法。在疫情暫時平靜底下，正是香港另一場政治風暴在醞釀、在急速形成。

可是特區政府不是束手無策，便是全不為意，這或許反映出內部殖民地的因素在主宰政府，也有機會與反對派裏外配合，讓奪權順利進行。建制派於反修例動亂、新冠肺炎疫情全無作為，不懂應對，或許便是坐以待斃。至於中央政府，我們可怎樣期望呢？