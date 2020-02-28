反中亂港集團發動的反修例風波暴亂，又對接到時下抗疫之戰中發動醫護人員「政治罷工」，再煽動仇共反中情緒，狂呼亂叫「光復香港、時代革命」，叫囂「香港獨立」。凡此種種，其下個目標就是要在九月的立法會選舉中奪權變天。

反對派在去年十一月的區議會選舉中，大大嘗到了反中亂港妖霧瀰漫下、不費吹灰之力就能獲得大勝的甜頭，嘗到了只靠暴亂和暴力打爛公平、公正的選舉秩序就能大大獲勝的甜頭，他們就一定會在九月立法會選舉中照辦煮碗，更加升級，「營造更有利的氣氛」，欺惑和煽動早已被他們忽悠得昏頭轉向、是非黑白全部顛倒的選民給他們「投下神聖一票」。

這個走勢在林鄭月娥執政下是改變不了的，在中央繼續支持林鄭綏靖求和路線之下是改變不了的，九月立法會選舉建制派再次大敗也是改變不了的。北京切莫以為會有奇迹發生，就像去年區議會選舉的結果早已寫在牆上、朝廷和某些建制派中人還要充滿僥倖和幻想一樣，最後被對手打得滿地找牙。然而更可悲的是，事後總結，建制派中人竟發揚「革命的樂觀主義精神」，運用「壞事變成好事」的辯證思維，堅定認為九月立法會選舉不會重蹈覆轍，他們會信心百倍的重新上路，一雪前恥也。

勇哉！壯哉！撞到南牆不回頭哉！去年在暴亂縱橫、烽火連天造成絕不可能有正常的公平、公正選舉形勢下，輿論一再指出必須叫停區議會選舉，反對派為了達到發動暴亂從而奪權變天之目的，絕不會理睬選舉的公平、公正，絕不會理睬「手段的卑鄙正好證明了目的的卑鄙」，而是要用盡卑鄙手段達成卑鄙目的。何況，他們又有港英餘孽掌控大權的香江府衙為區議會選舉「如期舉行」保駕護航。

如此地利人和，反對派取得輝煌勝利自然輕而易舉。如今，這樣的形勢「基本面」沒有變。朝廷若要避免九月變天，只能叫停這場不公平、不公正之立法會選舉也。