屋漏偏逢連夜雨。在黑色暴亂和新冠肺炎雙重打擊之下，香港經濟奄奄一息，各行各業都無法幸免，中小企業固然苦苦掙扎，基層打工仔更是望天打卦。面對如此險惡的環境，新一年度預算案加碼派糖，一出手就是一千二百億元，包括年滿十八歲永久性居民每人派一萬元，可謂皆大歡喜。但不可不知，目前香港面對的不僅僅是經濟困境，而是深層次矛盾集中爆發，倘若沒有其他更積極、更長遠的措施，單單派糖恐怕無濟於事，充其量只能甜一甜嘴巴。

非常時期，採取非常手段。過去港府一直奉行「守財奴」理財哲學，以「審慎理財，量入為出」為藉口，守着金山銀山而無所作為。而這次能夠大破慳囊，開倉紓困，總算是順應民意，做了一件應該做的事。實際上，港府擁有逾萬億元財政儲備及二萬多億元外匯儲備，派糖是輕而易舉的事，即使未來幾年預料仍會出現財赤，問題也不大，關鍵在於香港能否盡快走出政治泥沼，重回正軌。

自從中美爆發貿易戰，香港經濟便已響起警號，加上黑暴和疫情雙重夾擊，更如雪上加霜。貿易戰暫時告一段落，疫情也終會過去，唯獨黑暴沒完沒了，這才是香港最大的危機。政治作怪，社會不穩，經濟和民生又從何談起？更何況，香港深層次矛盾千頭萬緒，經濟結構單調、競爭力每況愈下、貧富懸殊日益惡化、房屋問題愈演愈烈、安老政策天殘地缺……這些問題積重難返，豈是派糖所能解決。預算案提出「尋找新的經濟增長點」，到底如何尋找，不妨拭目以待。

○三年沙士疫情過後，香港經濟迅速復原，主要是得力於中央推出一系列惠港政策，包括開放個人遊、CEPA、內地企業來港上市等。然而時移世易，如今香港政治氣氛惡劣，社會反智低智，黃絲走火入魔，即使中央有心撐港，也不知從何撐起。也許只有等到香港亂夠了爛透了，才會有更多人覺醒。