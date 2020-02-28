政府在新一份財政預算案大破慳囊，向每位成年永久性居民派錢一萬元，是近來最大手筆，而且沒有審查，公布後大部分市民表示歡迎，然而別有用心的人在雞蛋裏挑骨頭，想引起事端，抹黑說派錢是包藏機心，與警察加人工撥款綑綁呈交立法會辯論，網絡上出現一片寧願不要一萬元，也不想警隊加人工的言論，這明顯是反對派一直以來攬炒方針的延伸，把一件美事醜化成政治事件，矛頭再針對警隊。說這些話的人部分是意氣說話，人云亦云，根本未經大腦去思考。香港現在經濟低迷，不少公公婆婆連買口罩的錢也沒有，一萬元實在是及時雨，而其他人收到這筆錢用來消費亦可刺激經濟，帶旺市道，何樂而不為？

這個世界有些人心態難以理解，像有市民聲稱不滿意移了民的人都可領取一萬元，希望取消他們資格。財爺陳茂波解釋設下多重關卡會令手續複雜化，阻礙一般市民領取，而且時間上亦會延誤。再者，有常識的人都知若加入審查，必然行政費用大增，隨時超越省掉的錢，得不償失。這次派錢本意是希望皆大歡喜，紓解民困。移民外國的人本身就有一定經濟實力，家財以百萬元計，未必有興趣來領一萬元，即使真的是拿了錢，他們以往亦曾在香港貢獻過，也不算白收。

無論如何，把錢派給香港人，一定勝過花在大白象工程，勞民傷財。政府在預算案中依然保留明日大嶼填海工程的意圖，最高層官員罔顧民意，繼續強推，初步估算需六千億元，實際埋單隨時以萬億元計。未來財政預算又很大機會出現赤字，耗盡了財政儲備，遠水不能救近火，為何不參考東方報業集團作出的建議，在現存的棕地、工廈及工業邨荒廢用地甚至迪士尼二期預留地好好利用發展，建屋成本及風險較低，又不用填海破壞生態？捨易取難，為官的難道也想攬炒？