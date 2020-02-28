在社交媒體的朋友圈中傳來一篇有關新冠肺炎的觀察，是一位澳洲醫生在香港一個社團聚會的講話，有人把要點記錄下來。這裏簡單譯成中文，與眾分享。

講話撮要如下：一、直至目前，未見有兒童受到新冠肺炎病毒感染；二、香港學校全部停課，作用只是減低公共交通壓力，與學童染病無關；三、四十歲以下非吸煙者，感染機會極低；四、今次新冠肺炎疫症的死亡率其實很低，因為可能很多人受到感染都不自覺，自動痊愈，未有列入受感染人數紀錄；五、其實只有萬分之一的香港市民受感染，未算特別嚴重，百分之九十九的市民只是因為疫症而惶恐焦慮；六、等到明年這段時間回顧，便可以證明，期間香港的死亡人數下降，因為社會加強了衞生防護措施，市民減少接觸，令患流感的人也少了，所以整體社會的死亡人數可能下降；七、從已作的DNA檢驗可見，病毒並未出現突變；八、該澳洲醫生預計，到三月學校還會繼續停課，另因市民對政府不滿，要整體社會恢復正常，需要更長時間；九、到目前為止，特區政府的公共衞生措施都很恰當，問題是市民普遍缺乏信心，所以仍然歇斯底里；十、香港市民濫用口罩，其實口罩只應要求病患者戴上；十一、要做好自我防護，最重要的還是勤洗手；十二、香港的社交媒體及傳媒的傷害性，要比病毒本身更大；十三、很多醫生都叫這種病毒作吸煙者病毒，因為吸煙人士最易受攻擊；十四、如果全球都受感染，大家留在香港最安全，因公共衞生措施要求特別高，公眾的衞生警覺也高。

該澳洲醫生讚揚中國及香港的公共衞生措施做得很好，他認為將來歷史會記載下來，為了阻截新冠肺炎疫情全球蔓延，中國在社會上及經濟上作了很大犧牲。此舉應受全球讚揚，而非如現時般，受到外國不少輿論譴責。有朋友批評這個談話說，該澳洲醫生的話不可信，現時澳洲正是夏季，天氣炎熱，環境不適合新冠肺炎病毒留存和擴散，所以他們容易掉以輕心。

筆者未受過醫學訓練，沒有能力判斷這位澳洲醫生的觀察是否可信。不過，他指出今次受感染者兒童絕少，及非吸煙人士人數偏低，都可能是事實。另外，香港市民今次面對疫症警覺性特別高，衞生防護到位，也是事實。至於該澳洲醫生是否會因為季節氣候不同，輕視疫症，我有保留。今次有關新冠肺炎疫症的觀察和數據，內地人員都一早在世界醫學刊物上發表了，全世界都可以去研究作判斷。新加坡也是熱帶地區，受到感染人數，不一樣排名世界前幾位？