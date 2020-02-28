新鮮出爐的財政預算案總算不負眾望，年滿十八歲的香港永久性居民將獲發一萬元，最快暑假發放，幫助市民捱過經濟冰河期。以港府孤寒財主的個性，肯向澳門看齊人人有錢派，本來是一件開心且值得嘉許之事，奈何社會撕裂嚴重，人們只問立場不問是非，竟然雞蛋裏挑骨頭，不是說港府派錢為了收買人心，就是誣指港府將派錢與警察加薪的議案綑綁一起通過，總之不派錢是錯，派錢也是錯，令人無奈。

不問可知，所謂將警察加薪綑綁通過之說，又是唯恐天下不亂的反對派政客在臉書發放的假消息。事實是，派一萬元的建議是財政預算案的一部分，撥款條例草案需在立法會大會辯論及表決；而今日的財委會會議並無派發一萬元的議程，換言之，兩者不在同日審議，財委會主席陳健波已即時澄清，而且審議日期亦在立法會網站公開，根本無得呃人。反對派一些嘍囉亂傳也就罷了，毛婆毛孟靜這些做了多年議員的政客也在臉書跟着瞎起哄，才是最令人側目。連預算案審議程序也可懵然不知，到底這些垃圾議員是憑甚麼混飯吃的呢？

從中也可看到社會撕裂已到了無以復加的地步。早前財委會召開特別會議審議「防疫抗疫基金」緊急撥款，楊岳橋為了拉布忽然提出「建議政府向每人發派一萬元的全民資助金」臨時無約束力動議，企圖拖延表決，結果被建制派否決。於是乎，有人將有關表決斷章取義，製成圖文並配以煽動性文字，將建制派抹黑為反對派錢。筆者不少朋友也為之憤怒，但他們根本不了解該動議的性質和背景，更不願了解建制派是直接面見財爺要求向市民派錢的，不同顏色的朋友更因此吵起來。

自去年反修例暴亂爆發至今，反對派利用文宣玩抹黑已到了出神入化的程度，很多市民不求甚解，人云亦云，連親朋好友都惡言相向，更是可悲。當派錢都變成黃藍之爭，人心空虛若此，難怪此城沉淪。