新冠肺炎病毒善於隱藏，也來得迅猛，攻城掠地，讓你猝不及防，不少人都被它嚇倒。幸而經過二○○三年沙士一役，香港人防疫意識高，今趟新病毒來襲，不少市民馬上披甲護身，防菌像防賊一樣，檢點下來，這一役算是打得不錯。撇除郵輪鑽石公主號的一筆帳，至今本地確診感染個案還在一百宗以下，跟沙士比較，當時單是死亡人數也近三百人。

但這場仗遠遠未到終結時，市民猶得戒慎戒懼，不可有絲毫懈怠。不過，我們也不必太悲觀，疫情發展至今，讓人看到了一絲希望。雖然新冠肺炎病毒可以侵人於無形，但不是完全不可防控，澳門、台灣一開始就全力抗擊，所以確診人數一直偏低。日本的確診人數一度偏高，但近日全力管控，數字也穩定下來。

更有力的例子是中國，新冠肺炎始自武漢，迅即蔓延全國，但中央雷厲風行，號召全民抗疫，其他各大城市守得像銅牆鐵壁般。未幾，除湖北省以外，各地的確診個案便迅速回落到每日雙位數字，甚至是單位數字。

湖北省以外每日的確診人數，就算真實比公布的大十倍，其實一天的新增個案也只是一、二百宗，中國這麼大，人口這麼多，在短時間內能壓制到這個地步，也是十分難能可貴，證明新病毒並非不可防控。

對付新冠病毒，最重要是切勿明知故犯。明知道群聚的場合最易播毒，你偏將一大群人困在出現確診者的郵輪上，又或者舉行大型宗教集會。日本、南韓在這場疫戰中嚴重失守，正是各自犯了上述一種毛病。近日，香港社區傳播新冠病毒最嚴重的個案，也是來自宗教活動。既然知道群聚危險，卻繼續舉辦集會，集會中仍要聚餐，如果聚餐中還不肯使用公筷的話，那便是明知山有虎，偏向虎山行，不幸染病，也就怪不了誰。