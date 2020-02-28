世事之荒謬，無過於叫西門慶教一眾血氣方剛嘅麻甩佬如何坐懷不亂，而實情又真係有喎！呢，社會各界質疑港府面對嚴峻財赤，竟然仲肯泵幾億元去宣傳法治！

是咁的，政府在新一份財政預算案，預留四億五千萬元畀律政司推行「願景2030——聚焦法治」計劃，稱有關計劃係「加深社會對法治概念的認識及實踐」，用意好正面。之不過若然由長期醜聞纏身、拂了一身還滿嘅司底驊來推行，咁就真係同潘金蓮開課教女士們如何唔受溝、怎樣做個淑女不變壞，一樣咁搞笑！

有學者就話，本港現時法治淪亡，是由長期民望「墊司底」嘅律政司司長鄭若驊其身不正、帶頭破壞法治、「應告唔告」縱容違法人士一手造成，只要把失職嘅司底驊豉椒炒魷，就已經可以樹立法治風範，不需花費數以億元計嘅納稅人血汗錢去推廣法治。亦有指司底驊應為法治淪亡負全責，好似歷時七十九日嘅違法佔中，都因人稱「戴妖」嘅戴耀廷鼓吹違法達義，而政府及律政司一直沒有反駁有關謬誤，令反對派可渾水摸魚，在以訛傳訛下爆發連串激烈衝突。

當然，司底驊在其位不謀其政，最經典嘅莫如對壹淫媒黎智英等人捲入嘅「政治黑金案」一筆勾銷。此外，漢奸黎涉刑恐東方報業集團男記者一案，拖近三年仍未起訴，一味壯大漢奸黎作惡嘅膽量！更準確的說，司底驊不但沒有維護本港法治嘅核心，也沒有致力守住司法嘅公平正義，所以話，與其花費大筆公帑宣傳法治，倒不如直接炒咗佢，咁樣反而讓人見到改善法治的正確第一步！講真，連大仙都話司底驊係「康順釣魚」，指佢怠政，好似康順隱士扮漁翁，純係「角色扮演」，根本冇履行其應盡之責。唉，其實佢力有不逮，從其檢控之甩漏可以想見，一個咁弱雞嘅廢官推法治？政府不如用呢筆錢生產三文治派街坊及扶貧更實際。