美國與阿富汗境內塔利班達成暫時停火協議，為雙方簽署和平協議、結束阿富汗十八年戰爭鋪路，若這項停火協議順利執行，雙方可望於本月二十九日簽署和平協議。美國期望簽署協議後，阿富汗國內各方盡快啟動協商以達各方全面、永久停火，再商議制訂未來政治路線圖。需要商討的協議主要包括在阿富汗全國範圍實現停火、阿富汗各方舉行談判、塔利班承諾不再庇護恐怖分子、美軍從阿富汗撤離的時間表，如能達成協議，簽署儀式安排在卡塔爾首都多哈舉行。

今日的阿富汗如同二○○四年的伊拉克。美國結合英國等盟軍在○三年揮軍進攻伊拉克，聲稱是要掃除伊國境內大殺傷力武器，推倒時任總統薩達姆，但盟軍進攻沒有遇到大力頑抗，戰事短時間完結，亦沒有在伊國境內找出任何大殺傷力武器。○四年六月，聯合國、美、伊三方協商推選以阿拉維為總理的伊拉克臨時政府，盟軍其後向伊國臨時政府移交權力。可是，伊國內反美勢力繼續針對新政府打游擊戰，什葉派和遜尼派穆斯林的暴力衝突無日無之。駐伊美軍在一一年全面撤出伊拉克，結束在伊國八年的戰事。伊國的內亂及恐怖襲擊，要在一四年才緩和。

倘簽署和平協議，阿富汗現政府在美國撐腰下成立聯合政府，亦會變成美國的附庸，如同○四年的伊拉克政府，即使塔利班部隊代表得以進入政府或國會議政，力量不會多於獲美國支持的現政府，就算在大選獲取一定議席，也是最大的反對派，同樣受美國在政治上的掣肘。

塔利班作為反對派，若然為國家和平忍辱負重，繼續在美國陰影下議政，定然不會內亂，但塔利班內不同部隊會否看得上美式管治？這些分支部隊隨時揭竿而起，在偏遠地區發動佔據戰，和平社會將蕩然無存，這亦是美國要繼續把持阿富汗的政治後果。