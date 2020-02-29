功夫茶：寵物犬疑染肺炎　攬錫貓狗有危情

新冠肺炎愈爆愈勁，確診個案已經去到九十多宗，北角佛堂疫災尤其令人心慌慌！嘩，連經書同埋水龍頭個柄都有惡菌，可見呢隻新冠肺炎真係毒得交關。點知漁護署又透露，出現首宗狗隻對新冠肺炎病毒呈弱陽性反應，你話唔驚就假！

一隻居於新冠肺炎確診者家中嘅寵物犬被漁護署接走，並從佢嘅口腔、鼻腔及肛門抽取樣本進行病毒測試，發現狗隻口腔及鼻腔嘅樣本對病毒呈弱陽性反應。喂！阿哥，唔係連狗都中招啩？根據統計，全港有逾二十四萬個住戶有飼養貓狗，養狗數量約二十二多萬隻，貓就約十八多萬隻。

依家呢單狗隻疑似賴嘢，唔通真係日防夜防，狗貓難防？香港人出名愛心爆棚，視寵物為家中一分子，登床入室不在話下，修毛睇獸醫，分分鐘貴過自己剪髮同睇醫生，狗零食、狗玩具琳琅滿目，主人寧願慳自己都唔會待薄自己嘅寵物！嗱，大文豪馬克吐溫講過，狗與人不同。一隻喪家犬，你把牠迎到家裏，餵牠，餵得牠生出一層亮晶晶嘅新毛，牠以後不會咬你！

係嘅，狗唔似有啲人會反骨、多謀算；狗就唔同，主人富貴固然好，主人窮佢亦唔會計較，所謂「兒不嫌母醜 ，犬不怨主貧」是也。功夫茶都相信狗是人類最忠誠嘅朋友！事實上，港人養狗，幾時都當佢係心肝寶貝，富貴人家嘅狗更有專人服侍添！啲狗對主人，尤其女主人更加熱情，主人回來，鮮有不尾巴掃得地動山搖，來回躍跳吠叫，有些女主人甚至會肉緊下命令：Kiss！Kiss！彼此攬攬錫錫，上演一段「寵物情緣」，仲肉緊過錫自己老公。之不過，愛在瘟疫蔓延時，若然人狗感染互傳，豈不是大大鑊？

呢！有獸醫指出，相信疑似中招嘅狗狗，係因狗隻與主人接觸，或主人對寵物咳嗽，令狗隻接觸到病毒，但現階段冇證據顯示人狗感染或在狗之間互相傳染，市民毋須過分擔心喎！目前隻狗狗喺港珠澳大橋口岸動物居留所接受為期十四日檢疫，衞生署會為佢反覆取樣測試，直至結果呈陰性才會將佢發還畀主人。漁護署亦提醒，為確保公眾及動物嘅健康，該署強烈建議確診者嘅寵物接受檢疫，強調係哺乳類動物，相信應多是貓狗，唔通會有人咁變態偷養猩猩咩？

各位街坊，傳染病專家一再強調，新冠肺炎主要透過唾液同埋親密接觸而感染。此時此刻，疫情嚴峻，活着，就是要保肺！忍一時攬錫，為自己為狗狗。試想自己嘅心肝寶貝若慘被隔離十四日，佢唔識偷偷地聚賭，更唔明白「離別是為了相聚」！去隔離，又不明為何日日被人亂咁搞個嘴、鼻和肛門，都好陰功㗎！