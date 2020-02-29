正論：為反而反阻派錢　玩弄政治害民生

在一片吵鬧聲中，立法會財委會昨日終於通過包括警隊加薪在內的公務員薪酬調整議案。早已揚言為阻警隊加薪不惜玉石俱焚的反對派政客吃下敗仗，不可能善罷甘休，下個戰場便是稍後在立法會大會審議的財政預算案撥款，若港府不順應他們要求將警隊開支和派一萬元分拆另議，便會千方百計拉布拖垮整份預算案。換言之，市民渴求已久的應急錢已淪為他們的政治籌碼，隨時見財化水。

昨日財委會復會續審二○一九/二○年度公務員薪酬調整，反對派繼續提出規程問題拉布，期間與建制派互相指罵，議事堂淪為鬥獸場，再次讓人見識「垃圾會」名不虛傳。財委會主席陳健波忍無可忍堅持表決，最終在建制派一致贊成下通過加薪議案，成為回歸以來最遲通過公務員加薪的一屆立法會。實際上，有關議案已討論逾廿多小時，反對派為了針對警隊無所不用其極，「攬炒」其他公務員加薪也在所不惜，可見他們心理之陰暗。

最令人鄙視的是，反對派為了延續黑暴聲勢，挑動社會仇警情緒，先是在網上發放假消息，指警隊加薪會連同預算案撥款一併綑綁在昨日的財委會審議，呼籲支持者「攬炒」，寧願不要一萬元也要阻止警隊加薪云云。

可惜這些小學雞政客不學無術，連預算案的審議程序都搞錯，陳健波即時澄清沒有預算案綑綁警隊加薪這回事，預算案將於稍後的大會審議，昨日的財委會不會審議。反對派碰了一鼻子灰，惟有轉移視線拿警隊開支說事，指預算案大幅增加警隊開支至二百五十八億元，用於增加人手及裝備「打市民」，威脅港府若不分拆審議，就會對整份預算案投下反對票。

自稱「四大板塊」的公民黨、民主黨、議會陣線及專業議政均揚言港府不屈服便一拍兩散，完全無視經濟陷入冰河期，更無視基層市民活在水深火熱之中，自私自利，莫此為甚。

可以看見，旺區吉舖隨處可見，旅遊、零售、餐飲、物流等行業應聲倒下，大小企業不是裁員減薪就是逼放無薪假，財政司司長陳茂波大手筆派一萬元，簡直就是久旱逢甘露的及時雨，足以讓一些老幼弱勢捱一段短日子。反對派卻連小市民最後的希望都要扼殺，港府派錢是錯，不派錢也是錯，不是為反對而反對是甚麼？政客薪高糧準，即使在議會拉布不做事，每月十多萬元薪津一樣袋袋平安，可憐的是基層市民手停口停，再也經不起政客的瞎折騰。

事實上，自財政預算案公布向每名成年永久性居民派發一萬元後，坊間響起了久違的讚好之聲，陳茂波民望急升，預算案滿意度也創下近十年來最高，足證民心向背，派錢眾望所歸。反對派連廣獲民意支持的預算案也要反對，連皆大歡喜的派錢方案也要阻撓，鐵了心將自己置於民意對立面，擺明與民為敵，無非為了抹黑警隊，力阻警隊發展壯大，說到底就是要擊垮警隊，方便奪權。要是下次港府派十萬元，以政治凌駕一切的反對派是否也要盲反？

眾所周知，反對派和反修例黑手的關係千絲萬縷，香港經濟之所以遭受前所未有的重創，疫情還是其次，黑暴破壞法治、攬炒經濟才是最主要原因。疫情始終有雨過天青的一天，但黑暴無有了期，蠱惑人心，尤其是九月便是立法會選舉，黑手畢其功於一役，不奪權不罷休。所謂受人錢財，替人消災，黑手在背後出錢出力策劃一切，作為走狗的反對派政客當然要走上前台身先士卒。難得港府推出一份好評如潮的預算案，他們不雞蛋裏挑骨頭才怪。

然而，預算案是包括政府各部門來年的開支預算，一直都是整份表決，若分拆惡例一開，日後只要碰到反對派看不順眼的方案便抽出審議，政府還怎麼運作下去？政客以為乘着黑暴氣勢就能挾民意在議會打橫行，隨時聰明反被聰明誤，玩火自焚，弄巧成拙。須知這些政客早前才高叫港府全民派錢，現在港府順應民意卻又為反而反，如此反口覆舌，政治投機甚至精神分裂，試問如何向選民交代？

當然，反對派每次興風作浪總會搬出冠冕堂皇的藉口，滿口仁義道德，民主公義，今次也不例外。黑暴文宣近日又鼓吹年輕人放棄一萬元換取追究所謂的「警暴」，有些政黨甚至張開貪婪的巨口，呼籲年輕人將一萬元捐出「抗爭」。民主黨明言，即使反對派聯手反對，在建制派過半數的情況下，根本無阻預算案通過，擺明站在不敗高地，既要做妓女，又要立牌坊。香港已經衰到貼地，危難之際還要讓這些政客玩弄政治，唯恐天下不亂，香港人，是否還要繼續忍下去？是否還要任由此城沉淪下去？