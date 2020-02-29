產評：疫襲全球無樂土　香港繁華難復原

新冠肺炎疫情向全球擴散，引發美股連日暴跌，牽一髮動全身，匯、債、商品市場風聲鶴唳。目前連「火車頭」美國也倒下，更何況香港本已置身中美貿易戰夾縫，加上社會不安，走資壓力早就巨大，如今再加上疫情肆虐和環球金融震盪，可謂亂上加亂、危上加危，史無前例！

數據顯示，今年一月，香港的外幣存款總額下跌1.2%。另邊廂，新加坡同月的非當地居民外幣存款按月增半成。地區內兩大競爭經濟體的存款一升一降，難免又惹來香港人同外資相繼搬錢撤港的疑慮。

事實上，去年一連串內外夾擊，揭露了香港管治和制度上的缺陷，對中高產及外資的信心構成無可挽回的痛擊。不少中高產人士為下一代，都無奈選擇遠走他鄉，即使去向未定，亦將主要資產先調離香港，買個安心；外資則主要考慮到香港地緣政治風險上升，故減緩投資步伐或另擇據點，這從核心商業區的租賃需求遇冷可得到印證。

可惜偏偏這個時候，爆出世紀疫情，莫說港府應對失策，弄到市民終日惶恐，搶米、搶廁紙如同置身戰亂，更令港人心寒的，乃去年受社會動盪打擊的零售和旅遊業，因全城防疫停工停市而步入絕境，企業叫苦、工人失業，情何以堪。經此一「疫」而結業的商戶，多少仍會選擇留在香港冀望東山再起？走資情況會否因而惡化？且拭目以待！

過去，香港經濟憑着自由市場、完善法律、社會穩定，以及內地作強大後盾，成為區內最大的資金池。金融、地產、貿易、零售與旅遊四大支柱各自各精彩，延續「東方之珠」美譽。可如今貿易已被貿戰打殘、零售與旅遊又屢屢受災、連帶地產和金融都危危乎，元氣大傷，絕非普通的經濟周期調整後，就可完全復原。

更令香港處於險境的，是昔日以高增長見著的內地市場，如今不但首季經濟增長蒙難，更要面對全球製造業供應鏈斷裂的風險，全年經濟表現或大打折扣，並且伴隨着一大堆結構性問題，內部需求復甦之路甚為艱巨，未來在與美國的經貿角力，以及擴大全球化的阻力自必更大。

經濟大靠山自顧不暇，香港要活下去，就得自省自救。若繼續管治敗壞、終日糾纏政治、百事不成，不但走資之風難逆轉，國際金融中心地位早晚不保，應驗攬炒之咒！要知道，若金融業風光不再，無論對內地、對國際，香港再非昔日能吸引人才和資金的聚寶之地，高昂的資產價格難以維持。當人財散盡，港人還能活得安樂嗎？