世界視線：惡疫臨門猶內鬥　美國政客無得救

新冠肺炎是近年最嚴重的國際衞生危機，正當各國政府嚴陣以待，傾全力遏止之際，美國總統特朗普及民主黨政客們，卻再上演互相指摘的惡劣戲碼。

美國疾病控制及預防中心（CDC）日前警告，新冠肺炎有機會在美國出現社區爆發，加州隨即發現一名感染途徑不明、且沒有到高危地區外遊的病人。特朗普到了這時候，最關心的，卻仍然是「救市」問題，狠批CNN、MSNBC等「假新聞」媒體，誇大疫情危機，引致金融市場動盪。與此同時，特氏又大派定心丸，強調美國流感每年導致近七萬人死亡，呼籲人們毋須過度恐慌。

最有意思的是，這邊廂特朗普要求國會撥款二十五億美元作抗疫之用，參議院少數派領袖舒默卻批評金額過少，並要求政府委派一名統籌者領導抗疫工作，舒默及眾議院議長佩洛西均譴責特朗普政府，之前不斷削減衞生部門及國土安全部相關職位，要為今天的局面負責。過往人們只見特朗普向國會要錢，民主黨控制的眾議院千方百計阻撓，特氏倡建的美、墨邊境圍牆，就因要求國會撥款不遂，最終要頒布國家緊急狀態令，以挖東牆補西牆的形式，填補資金空缺，如今竟反過來批評總統要錢太「小家子氣」，堪稱奇聞。

特朗普聞言，立即反唇相譏，力數民主黨人阻撓其施政的種種劣迹，並大罵舒默和佩洛西「無能」，原本該以科學為準繩的撥款辯論，至此淪為一場政治鬧劇。同樣是國家重大危機當前，「九一一」後民主黨人並無譴責總統保衞國家不力，這十多二十年來，美國政黨惡鬥之愈演愈烈、愈來愈沒底線，於此可見一斑。

當然，蒼蠅不叮無縫的蛋，特朗普任命彭斯統籌抗疫工作，本身就備受爭議。彭斯在公共衞生方面曾發表驚人言論，認為吸煙跟肺癌沒直接關聯，反稱是傳媒和政界反應過敏。更有甚者，彭斯在印第安納州州長任內，由於宗教信仰原因，拒絕執行針筒回收計劃，令該州愛滋病疫情惡化至史上最差，他是否「抗疫隊長」的適當人選，難免令人懷疑。