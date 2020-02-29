神州觀察：野味掛靠養殖場　合作害人太無良

有需求就有市場，有利益就有不擇手段、唯利是圖之人。中國人再因濫捕濫食野生動物招來奪命疫災，倉促間又是頒緊急禁令，又是研究修改野生動物保護法，以圖全面禁絕陋習；奈何你有張良計，我有過牆梯，對於那些貪婪無恥之徒來說，任何措施都無法阻止他們害人。

內媒早前通過網上野味交易群組探知，有家住重慶的獵人每天上山設陷阱捕獵，且戰利品頗豐，當中不乏果子貍、箭豬、竹鼠等動物，之後按不同價錢賣給野味販商。販商其後再以高價轉售予各地酒店餐館，而為保險起見，他們會再花錢收買具官方認證的野生動物養殖場，並以對方名義將之與人工繁殖的野味混在一起出售，輕鬆實現「掛靠洗白」，從而避過刑責，彼此亦是合作愉快。

天下熙熙，皆為利來。事實無數次證明，利欲熏心之人從來不會顧及任何法例條文或社會道義責任，一切行為只為滿足自身欲求，哪怕害人害己亦在所不惜。利字當頭，更無分身份權職、部門機構，就像非洲豬瘟疫情中爆出的賄賂檢疫人員、不法商販瘋狂收購病死豬、正規屠宰場為區區百元錢就可蓋章放行等醜聞，早就讓人見識過這個民族的自私劣根有多頑固。

至於野生動物對人類的危害，亦愈來愈令各界有了更深刻的體會，及需為之付出極大的社會代價，但又有多少人真的在乎？正如中國野生動物保護協會早前調查發現，全國數十個大、中城市中，半數以上餐廳有賣野味菜餚，近半城市居民吃過野味，更別說鄉村裏已經有人「吃膩了」。一些地方盛行的「百鳥宴」真有提供逾百種鳥類，亦有城市每天消費達兩噸蛇類，更有以果子貍、貓鼠蛇兔等動物做成招牌菜經營，以至一個野味市場每年就需有上百噸果子貍供應，情況觸目驚心。

野生動物更是暴利產業，譬如一斤蛇只賣數百元，但做出來的湯卻可賣到數千元；而同樣是數百元的一隻穿山甲，製成湯則能賣至上萬元；浙江溫州海關近日破獲該省近年最大宗穿山甲鱗片走私案，總重量超過十噸，意味着至少數萬隻穿山甲慘遭殺害，更將人類野蠻殘暴、貪得無厭一面展露無遺。利之所在，趨者若鶩，乃至讓雲南、廣西等地毒販「棄毒從野」，爭相做起野味買賣，堪稱瘋狂。

故而自沙士以來，相關野味產業亦愈做愈強，哪怕新的疫情再度來襲，各地非法野味交易依然打之不絕，並轉戰網絡平台，以暗語進行操作，十分隱秘。國家林草局日前宣布撤銷所有以食用為目的之野生動物人工繁殖機構許可證，可謂相當有必要，因為依照國人之本性，「以養代保」只會留下更多空子可鑽。