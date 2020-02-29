疫情發展至今天，形勢大變。

今次新冠肺炎在中國內地肆虐，打擊的是中國內地經濟和香港經濟，影響也涉及與中國經貿關係密切的國家和地區。總的來說，是中國的疫情、中國的損失。

但如今疫症擴散，日韓和意大利都近乎失控，雖有中國源頭因素，卻已進入它們國內感染，便不能歸咎於中國。日韓因疫情令經濟受挫的程度，端視疫情發展的嚴重性，日韓政府的防治對策，若倣效中國內地的封關封城，對經濟的打擊便大。日韓經濟已經處於衰退邊緣，日本還有東京奧運，一旦要以封城封關對付疫症，經濟便難免衰退。同樣地，意大利已經實施部分封城封區，疫情拖延下去，亦會令經濟大傷元氣，還可能影響其他歐洲國家，乃至北非，風險極大。

中國的損失是幾個月至半年，以中國的實力，經濟增長減緩而不會跌落負數。中國的市場規模大，資金雄厚，政府協調動員能力強，疫情之後，經濟依靠內需（投資與消費）重拾增長勢頭並不難。

相對而言，日韓和歐盟經濟增長已十分吃力，歐盟可能稍勝，因為體積大、迴旋空間廣，且德法荷未受牽連，但卻不可能像中國那樣依靠本身條件在疫後迅速提升經濟。

但當前全球經濟最關鍵的是美國經濟。依靠內需，美國已無再擴大的餘地，債務危機風險嚴重。進口可減，但出口擴張的能力有限。本企圖借中國市場來提振經濟，但受疫症打擊，中國亦未必會遵守中美貿易協議的不平等要求。

美國的危機在於新冠肺炎疫症會否在國內擴散。若美國一如日韓或意大利那樣失守，部分城市要封城的話，地方經濟會百上加斤，財政和醫療體系支撐不了，此所以美國聯邦政府要急急撥巨款對付疫情。不過，一旦各州蔓延，美國政府會顧此失彼，而一旦主要金融中心如紐約、芝加哥爆發疫情的話，一方面迅即打擊美國最重要的金融業，且會掀起對國際金融市場的大變動；另一方面，多會引發市場上的恐慌，心理預期變得驚恐和脆弱，外來資金逃走，容易由金融市場危機而引發整體經濟危機。

由於美國金融主宰全球經濟，美國的危機便會隨即演變成全球的危機。美國更會為救自身經濟而把危機嫁禍他國，一如金融海嘯時期。美國防疫失守的金融危機會再次如金融海嘯那樣席捲全球。幸免者當然會是中國，依賴未完全開放的金融體制和政府統籌力量抵禦來自美國的金融衝擊。

這樣的話，中國便因禍得福，重演二○○八年金融海嘯之後的大發展。