香江府衙一千二百億元預算案中，預留四億五千萬元「宣傳和推廣法治」，這筆錢是撥給香港律政司，該計劃美其名曰「願景2030——聚焦法治」。大家記得，去年十月對縱暴容亂、破壞法治有「突出貢獻」的律政司司長鄭若驊曾在網誌撰文，計劃「透過學術和專業交流、研究、能力提升來推廣和鞏固法治活動」，該計劃將讓青年、律師及學者等持份者參與，加深社會認識正確的法治概念，促進國際法治發展。為此，財爺大筆一揮，就從納稅人的錢袋中撥走了這筆款，讓鄭若驊心想事成也。

香港回歸後，香港法治被反中亂港之人、被香江府衙的港英餘孽和司法領域中的保護傘破壞得一塌糊塗。此種狀況在林鄭月娥當特首、鄭若驊出任律政司司長之後尤烈。這段時期，發生了上述三種勢力與美英勢力內外勾結的反修例風波暴亂；這段時間，律政司在鄭若驊的領導下，多次放生反中亂港之人犯下的種種刑事罪行；在反修例風波中，對暴亂分子、暴徒的縱容庇護更是明目張膽，一些司法中人及專業團體毫不掩飾的把法律當成政治鬥爭的工具，為暴亂和暴徒護航，鼓吹種種踐踏法治的歪理邪說。顯而易見，香港的法治正是被這些司法中人破壞，正在被政府的律政司和鄭司長所摧殘。這些都是有目共睹的事實和公論，全港共誅之，全民共討之。

對此，香江府衙、特首林鄭、司長鄭若驊當然是絕不認帳的。以政客的虛偽和厚臉皮，還不排除有人擬把香江法治玩弄於股掌之中，為全世界拿他們沒辦法偷着樂，如今不妨再玩一把。鄭若驊的網誌文章、香江府衙的大筆撥款，就很有這種把被他們撕爛的法治弄點兒粉脂塗抹裝扮的意思；可別小看這點兒意思，他們已聲稱要把這個已被糟蹋再行喬裝的香港法治推向世界，「促進國際法治發展」，不但無罪，而且有功哩。

目前看來，人人期盼的炒掉鄭若驊、除奸保法治，一時半會兒是做不到了，港亂未到盡頭也。