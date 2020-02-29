為政，通下情為急。新一年度預算案派錢紓困，符合多數市民期望，因此贏得一片掌聲，也為港府挽回不少民望，成為近十年來最令人滿意的預算案，財爺陳茂波個人民望亦應聲彈升。沒想到反對派又不高興了，他們故意百般挑剔，一方面散布派錢無助港府收買人心的論調，一方面質疑為何將派錢方案與警隊撥款綑綁，極盡煽風點火、挑撥離間之能事。

反對派之所以被稱為反對派，皆因他們一向為反而反，只問政治，不問是非。人們只是想不到，他們連廣獲民意支持的預算案也反對，連皆大歡喜的派錢方案也阻撓，可見這班政客走火入魔，已到了不可理喻的地步。實際上，民調機構進行的調查已清楚顯示，多數市民對預算案的反應正面，希望盡快落實派錢方案，反對派無理取鬧，只能將自己置於民意對立面。斷人衣食，如殺人父母，他們添煩添亂，干擾派錢方案，難道不怕激起民憤？

說穿了，反對派故意挑剔預算案，要求將派錢方案與警隊撥款分拆審議，無非想煽動仇警情緒，阻止警隊壯大。而他們之所以如此害怕警隊壯大，正是因為警隊儆惡懲奸，成為他們的剋星。自古正邪不兩立，黑色暴亂以來，倘若不是警隊苦苦支撐，香港早就徹底淪陷，成為罪惡之城。前線警員盡忠職守，任勞任怨，反觀政客大多不務正業，有破壞無建設，一正一邪，形成鮮明對比。如果說警隊不應該增加資源，不應該加薪，那麼，反對派政客則不僅不應該加薪，而且應該減薪，甚至應該自動消失。他們一直叫囂「解散警隊」，其實最應該解散的正是阻住地球轉的立法會。

這些年來，沒有一份預算案令市民滿意，大多劣評如潮，只有今次順應民意，大手筆還富於民，總算做了一件正確的事。反對派在雞蛋裏挑骨頭，恰恰反映他們心理陰暗，既不想警隊壯大，更不想港府民望回升。