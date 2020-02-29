香港政府抗疫不力，當中不少甩漏，隨便數一樣，都令人啼笑皆非，當中尤以檢疫隔離手法，處理方式極度兒戲，有內地返港人士被當人球，而隔離營本身亦問題多多。西貢戶外康樂中心隔離營，日前爆出隔離人士聚賭鬧劇，據聞有人於營內賭博輸去逾十萬元，由於引起爭執，警員接到在場人士報案才到場處理，康文署無從抵賴，承認有營友在房間內玩啤牌，保安員已即時「勸止」，強調會考慮採取執法行動或報警，但是次報警是由隔離人士主動報案，明顯康文署沒有正視問題，隻眼開隻眼閉。

同一所隔離營之前已經鬧出因膳食供應不足，數十人與營內職員推撞，亦要警員維持秩序，有人形容「呢度係自生自滅營呀！」而駿洋邨兩個檢疫中心亦曾試過沒有派飯，要吃杯麵充飢。

除了運作失誤，這種隔離營本身構思已經有問題，營內六人一間房，僅靠隔離者自行與其他人分開及自己量度體溫，隨時可敷衍了事，亦存在嚴重交叉感染問題。康文署稱隔離者屬低風險人士，這話又是好笑，肺炎病毒有潛伏期人盡皆知，更有所謂隱形播毒者，要送來隔離便肯定有播毒風險，而且「低風險」便可兒戲隔離？隔離者不但沒與其他人分隔，更聚集賭啤牌，病毒可以由飛沫、啤牌甚至銀紙傳播，根本就失去隔離的意義。

各處鄉村各處例，入鄉都要守例，法律的出現，源遠流長，有幾千年歷史，幾乎有人類文明就有法律。法律的重要性，毋須多講，而法律重點就是強制性，不是政府呼籲大家遵守，而是違反法律會有懲罰，大家才會遵守，而執法亦是重要一環。強制隔離措施，竟然旨意相關人士自律，想問這是佛系或是鴕鳥式管治思維？人會自律，就不會有法律。這麼簡單的道理，官員不是不明白，只是根本無心處理，求其做了便當交差。