最近在網上讀到不少有關歐美各地因新冠肺炎擴散引起恐懼，把疫症歸咎當地華人，於是發生排斥華人，甚至暴力相向的事件。

歐洲方面，德國先後發生不少把華裔叫作病毒的例子。在法蘭克福，便有越南裔被當作華人，在街上被人吐口水；有華裔聲稱上街被人攻擊；有華裔移民去看私家醫生，該醫生竟然拒絕診病，聲言不接納華裔病人，因為怕他們是帶菌者，把病毒傳染過去。連醫生也可以這樣無知，一竹篙打一船人，把華裔全部當作帶菌者，可見反華情緒之高漲。意大利有人衝入華裔開的理髮店和小商店搗毀店內設備，有如香港黑衣派般「裝修」別人的商店。有意大利歌手看見當地青年出言侮辱並毆打華裔老翁，憤然出手制止，結果大打出手。英國和法國好幾個大城市，都有華裔或者亞裔市民投訴受到歧視對待，呼籲社會要警覺種族仇恨，並合力制止這種歧視之風。

北美也並非樂土，加拿大主流傳媒紛紛報道，社會上出現一股排斥華裔和亞裔之風：華裔和亞裔上街不時遭遇厭惡的眼神，甚至語言侮辱，比較溫和態度是街上相遇時繞道遠遠避開，被當作帶菌者。不少中國餐館生意顯著下跌，遊客也少了踏進唐人街。美國紐約有華裔或亞裔因戴口罩上街被人毆打，被辱罵是中國病毒；不少大城市的唐人街本來是遊客區，現今遊客罕見，商戶叫苦連天，中國餐館也少了生意。連以反華著名的眾議院議長，民主黨人佩洛西也特別走訪三藩市唐人街，並在該處午餐，呼籲不要把病毒與種族混為一談，以示打氣。當然了，三藩市是佩洛西的根據地，民主黨的傳統票倉，一向以自由派自居的政客連自己的大本營也出現種族歧視，怎能向選民交代？

因為新冠肺炎疫症帶出的這股反華潮，應該與這廿年來社交媒體氾濫有密切關係。昔日市民對社會時事的看法多來自報章及電視，這些傳統傳媒影響輿論，也捧出不少意見領袖，帶領和引導民意。意見領袖是公眾人物，了解自己的角色，謹言慎行，力求政治正確，避免信口開河，損害自己的形象。

現今大家通過互聯網互相傳遞消息，沒有明顯的意見領袖，有人提出某類觀點看法，無論是否有事實根據，只要言論中聽，未作核實，也自然有人傳播開去。結果一犬吠影，百犬吠聲，構成大眾偏見。

新冠肺炎疫症是最佳現實例子，大多數人對醫療衞生缺乏認識，只是以訛傳訛，很多未經證實的謠言變作無知大眾的主要資訊，一經挑撥煽動，就難免產生更多誤解，出現群眾性歇斯底里。