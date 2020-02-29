新一份財政預算案創下近年的高評分民調佳績，證明港府派錢派得其所。然而預算案仍有一些令人莫名其妙的開支，當中尤以增加港台預算及花費數億元推廣法治，最為人所質疑。

審計署年多前曾對港台發表衡工量值報告，直指其數碼電視頻道只有六千多名觀眾收看，節目不斷重播且濫竽充數，無收視、無質素，令人不忍卒睹。豈料沒有最差只有更差，港台於去年反修例黑暴期間，充當反中亂港急先鋒，往往以抹黑警隊、唱衰港府、妖魔化中央為己任，不斷為暴徒及反對派大唱讚歌。早前的《頭條新聞》甚至再次抹黑警隊抗疫工作，不止吃裏扒外，直情黑白顛倒，結果收到大量投訴。

如此不知所謂的廢部門，一年使十億元公帑還喊窮，早前才以採訪反修例超支五百萬元為由，要求港府增加撥款，面皮厚過犀牛皮。但最好嘢還是香港政府，日日被屬下部門抹黑唱衰仍樂在其中，預算案竟為港台如願增加二千多萬元撥款。十億元養一個廢部門不嫌浪費，還要增加開支幫自己倒米，到底港府是無可救藥的被虐待狂，還是黃絲氾濫跟港台沆瀣一氣，大家心中有數。

更騎呢的是，港府將撥款四億五千萬元予律政司推廣「願景2030──聚焦法治」計劃，其中一個目的是加深和普及公眾對法治的認識，鞏固和優化香港區內外的法治社會云云。

香港百年以來都以法治之區自詡，如今又要花費幾億元推廣法治，可謂咄咄怪事，不難估計與黑暴重創法治有關。其實，上樑不正下樑歪，法治之壞在於律政司司長鄭若驊知法犯法、庇奸護惡、其身不正，反中亂港者屢獲她放生；加上司法機構往往對暴徒網開一面，至今未聞有暴動罪被告遭判刑，此情此景下，怎麼花錢推廣法治都不可能重回正軌。解鈴還須繫鈴人，炒掉鄭若驊，改革司法，正本清源，勝過使幾億冤枉錢賣廣告。